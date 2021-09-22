حل مشكلة توقف المواقع عن العمل في سفاري

يعتبر متصفح سفاري أحد أفضل المتصفحات التي يمكن أن يستخدمها ملاك أجهزة آبل، وذلك لأن التطبيق مجهز للعمل بشكل جيد مع جميع أجهزة آبل مثل جميع تطبيقاتها.

كما أن المتصفح يستهلك جزءًا صغيرًا من موارد الجهاز سواءً كانت شحن الجهاز أو طاقته أو الذواكر العشوائية وقوة المعالجة.

ولكن لا يعني هذا أن متصفح سفاري يعمل دائمًا بشكل جيد، حيث توجد بعض المواقع التي تواجه مشاكل معه.

وقد يحدث أن يغلق الموقع صفحته بشكل مفاجئ أو يتوقف عن العمل تمامًا، ليخبرك سفاري بأن هناك مشكلة حدثت مع هذه الصفحة.

وتحدث هذه المشكلة بكثرة مع الصفحات التي تستهلك الكثير من الموارد، أو ألا تدعم هذه الصفحة نسخة سفاري التي تستخدمها.

اقرأ ايضًا: حلول المشاكل التي تواجهك أثناء تحميل iOS 15

بعض الحلول لمشكلة توقف المواقع عن العمل في سفاري

يجب أن تتأكد من نسخة متصفحك والنظام بشكل عام، وذلك لأن بعض التحديثات تأتي لتحل المشاكل مع المواقع الغير مدعومة.

ويمكنك التأكد من تثبيت أحدث نسخة من سفاري ونظام ماك، وذلك عبر التوجه إلى واجهة التحديثات في النظام.

وبعد ذلك يجب أن تحدد سبب المشكلة، حيث إن كانت المشكلة أن الموقع لا يدعم سفاري، فإنك تحتاج لتغيير المتصفح تمامًا.

وإن كانت المشكلة بسبب إحدى المكونات الموجودة في الصفحة، فإنك تحتاج لإغلاق هذا المكون وحظره عن العمل.

وتستطيع القيام بذلك عبر قائمة المطورين في المتصفح، ويمكنك الوصول إليها عبر التوجه لإعدادات سفاري.

ومن ثم تبويب الإعدادات المتقدمة، وبعد ذلك تفعيل اختيار عرض قائمة التطوير.

وبعد ذلك تستطيع التوجه إلى قائمة التطوير عبر الشريط العلوي الموجود في المتصفح، ويجب أن تقوم بحذف الذاكرة المخزنة عن هذه الصفحة أولًا.

ومن ثم يمكنك تجربة إغلاق بعض العوامل التي قد تسبب في تعطل الصفحة ومنعها من العمل، وتجد مجموعة متنوعة من المكونات لإغلاقها.

وقد تسبب مكونات جافا في الكثير من المشاكل خاصةً إن كان الموقع يستخدمها بكثرة، لذلك يمكنك أن تجرب إغلاقها أولًا.

ولا ننصح بتجربة الاختيارات في هذه القائمة إلا إن كنت محترفًا، حيث قد تسبب في توقف المتصفح عن العمل.

اقرأ ايضًا: منع صور iMessages من الظهور في تطبيق صور آيفون