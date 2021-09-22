حلول المشاكل التي تواجهك أثناء تحميل iOS 15

أطلقت آبل نظام iOS 15 الجديد لجميع أجهزة آيفون المدعومة بالإضافة إلى نظام iPadOS 15 للأجهزة المدعومة أيضًا.

ويجب عليك دائمًا تثبيت أحدث نسخة متاحة من نظام تشغيل هواتفك، وذلك حتى تستفيد من التحسينات العامة التي تجريها الشركة بالإضافة إلى المميزات الجديدة التي تضيفها إلى النظام مهما كانت.

ولكن قد تواجه مشكلة أثناء تحميل نظام iOS 15، وتظهر رسالة في مدير التحديثات الخاص بالهاتف تخبرك بأن عملية التحديث قد فشلت.

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حلول المشاكل التي تواجهك أثناء تحديث iOS 15

تظهر رسالة فشل التحديث بسبب مشكلة في خوادم آبل في العادة، وذلك بسبب الضغط الكبير الذي يحدث على الخوادم، حيث يحاول الملايين حول العالم تحميل الأنظمة معًا في وقت واحد.

كما تجعلك بعض الأخطاء البرمجية في الهاتف غير قادرًا على تثبيت النسخة الجديدة من النظام.

وذلك خاصةً إن كنت تستخدم نسخة تجريبية من النظام قبل إطلاقه الرسمي، لذلك اتبع إحدى الطرق التالية لحل هذه المشكلة:

حاول تثبت النظام لاحقًا

قد تكون المشكلة بسبب خوادم آبل، وعندها لا يمكنك القيام بشيء، حيث يجب أن تنتظر حتى تعود الخوادم للعمل.

لذلك يمكنك أن تحاول تثبيت النظام لاحقًا في وقت آخر من اليوم أو بعد هدوء الضجة العالمية حول النظام.

ويمكنك التأكد من حالة الخوادم عبر التوجه إلى الموقع التالي، حيث يعرض حالة خوادم آبل بشكل مباشر.

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استخدام الحاسب الشخصي لتثبيت النظام

تعتبر هذه الطريقة أفضل حل لتثبيت iOS 15 حتى إن لم تكن تواجه مشكلة أثناء تثبيت التطبيق.

وذلك لأنك تقوم بتثبيت نسخة جديدة تمامًا من النظام عبرها ولا تقوم بتحديث ملفات النظام القديمة الموجودة.

ويمكنك القيام بذلك عبر أجهزة ويندوز باستخدام تطبيق iTunes الرسمي من آبل أو تطبيق 3utools الذي يقدم لك الكثير من الاختيارات لتثبيت النظام.

وإذا كنت تستخدم حاسوب ماك، فإنك تستطيع تثبيته عبر واجهة مدير الملفات، ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتوصيل هاتفك إلى حاسوب ماك عبر كابل التوصيل الخاص بك، ومن ثم اضغط على علامة الآيفون التي ظهرت في مدير الملفات.

وبعد ذلك اضغط على زر فحص التحديثات الموجود أمامك، ويقوم هذا الاختيار تلقائيًا بالبحث عن التحديثات الجديدة لهاتفك.

تحميل ملفات النظام يدويًا وتثبيتها

تستطيع تحميل ملفات النظام يدويًا بدون الحاجة إلى خوادم ابل، وذلك عبر التوجه إلى الموقع التالي والبحث عن إصدار هاتفك.

ويمكنك تثبيت هذه الملفات في هاتفك عبر استخدام تطبيق iTunes أو 3uTools أيضًا، ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة لاستخدامهما.

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