إزالة نسخة iOS 15 التجريبية قبل تثبيت النسخة النهائية

إذا كنت أحد المستخدمين الذين قاموا بتثبيت نسخة iOS 15 التجريبية قبل إطلاق النسخة النهائية، فإنك في حاجة لإزالتها قبل الإنتقال للنسخة المستقرة.

وذلك حتى تتوقف عن استقبال التحديثات التجريبية للنظام، حيث تظل آبل تختبر النظام وترسل تحديثات تجريبية له طوال العام تقريبًا.

كما تسبب النسخ التجريبية وأي بيانات متبقية منها في هاتفك في أعطال ومشاكل أثناء استخدام النظام النهائي، لذلك يجب إزالتها.

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طريقة إزالة نسخة iOS 15 التجريبية

يعتمد تثبيت النسخة التجريبية من iOS 15 على تثبيت ملف خاص في هاتفك يسمح لك بالوصول لخوادم آبل التجريبية.

ولا تفرق هذه الخوادم التجريبية بين النسخة النهائية من النظام والنسخ ماقبل النهائية وما قبل إصداره.

لذلك قد تجد آبل ترسل لك نسخة تجريبية لنظام iOS 15 بالرغم من أنها أطلقته بشكل رسمي.

وحتى تتمكن من إزالة النسخة التجريبية والخروج إلى النسخة النهائية من النظام، فإنك تحتاج لاتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بك، وبعد ذلك اضغط على إدارة الصفحات الشخصية والجهاز.

وتجد في هذه الصفحة اختيارًا للنسخة التجريبية لأنظمة ، قم بالضغط على هذا الاختيار.

وبعد ذلك اختر إزالة الصفحة من قائمة الاختيارات التي تظهر لك، وثم أعد تشغيل الجهاز.

ومن ثم توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف، وإبحث عن التحديثات الجديدة لتجد تحديث النسخة النهائية.

ويمكنك الآن تثبيت النسخة النهائية من نظام iOS 15 بعد أن خرجت من النسخة التجريبية الخاصة بالنظام.

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إطلاق النسخة النهائية من النظام

بدأت آبل بإرسال النسخة النهائية من نظام iOS 15 و iPadOS 15 و WatchOS 8 إلى جميع الأجهزة المدعومة منذ 20 سبتمبر.

وقد تجد بعض الاختلافات في توقيت وصول التحديث لك بسبب الضغط الكبير على خوادم آبل، بالإضافة إلى فروق التوقيت الزمني.

ويفضل أن تقوم بتثبيت نسخة جديدة من iOS 15 بعد أخذ نسخة احتياطية للهاتف وتثبيتها عبر حاسوب.

وذلك حتى تحصل على أفضل أداء دون مواجهة بعض المشاكل أو الأخطاء البرمجية في النظام.

ويجب أن تقوم بهذه الخطوة خاصةً إن كنت قادمًا من نسخ iOS 15 التجريبية، حيث قد تسبب الملفات المتبقية في بعض المشاكل أثناء تشغيل الجهاز.

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