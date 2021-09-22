إتش بي تزود Specter x360 بميزة GlamCam

أعلنت شركة إتش بي عن أحدث أجهزة حواسيبها المحمولة HP Specter x360 من فئة إثنان في واحد بشاشة بقياس 16 إنش، ويريد هذا الحاسب المحمول أن يجعلك جميلًا.

ويمثل Specter x360، الذي يبدأ من 1639 دولار، أول حاسب محمول بقياس 16 إنش يشتمل على كاميرا ويب متكاملة وذكية بدقة 5 ميجابكسل، حسب تصريحات الشركة.

ولكن هذا ليس كل شيء. إذ يأتي أيضًا مع برنامج يسمى HP GlamCam. وليس من الواضح تمامًا ما الذي يفعله GlamCam. ولكن إتش بي تقول إن إحدى ميزاته الرئيسية، وهي Beauty Mode، تعدل الجلد والأسنان والعينين أثناء مكالمات الفيديو.

ويبدو أن الهدف، بحسب الشركة، هو الحفاظ على تركيزك على ما تقوله، وليس مظهرك.

وهناك أسباب للاعتراض على الاستخدام الواسع لفلاتر التجميل، التي تتوفر في العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية والتي كانت شائعة لعقود.

وحذر بعض الخبراء من أن انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يسهم في معايير جمال غير واقعية بين الأطفال والمراهقين. ومن ناحية أخرى، هذه ميزة قدمتها منصة Zoom نفسها لأكثر من عام.

ويتضمن GlamCam بعض الميزات الأخرى لتبسيط مكالمات الفيديو، بما في ذلك الإطار التلقائي (يبقي تركيز الكاميرا عليك إذا نهضت وتحركت)، وتصحيح الإضاءة (يضبط خلاصتك للحفاظ على تناسق الإضاءة إذا كنت تتحرك).

ويمكن قفل الحاسب المحمول تلقائيًا عندما ترى الكاميرا أنك تغادر مكتبك وتفتح القفل عند عودتك، وتعتيم شاشته عندما تنظر بعيدًا، وإضافة التعتيم من تلقاء نفسه إذا كان شخص ما خلفك.

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إتش بي تستخدم الذكاء الاصطناعي لكي تبدو جميلًا

بصرف النظر عن البرامج، تجدر الإشارة إلى أن إتش بي كانت تضع كاميرات ويب بدقة 5 ميجابكسل ضمن بعض أجهزتها المتطورة الأخرى.

وهذا الجهاز يدعم التعرف على الوجه في Windows Hello، مع ذلك، ويحتوي على مصراع مادي للخصوصية.

وبغض النظر عن كاميرا الويب، يمكن أن يأتي جهاز Spectre الجديد إما باللون الأزرق الليلي أو الأسود الليلي. وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91 في المئة، مع ما يصل إلى +UHD OLED.

وهذا أول حاسب محمول للمستهلك من الشركة مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره باستخدام عملية CNC. وذلك كجزء من تركيز الاستدامة الأوسع الذي جلبته الشركة إلى العديد من نماذجها المتميزة الحديثة.

ويأتي الجهاز مزودًا بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، وبطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 3050. ودعم Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2. ويكون متاحًا في شهر أكتوبر.

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