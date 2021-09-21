Google Meet تضبط تلقائيًا سطوع الكاميرا في متصفحك

تعمل منصة جوجل المسماة Google Meet قريبًا على تسهيل رؤية جميع زملائك في العمل أو الأصدقاء بشكل صحيح في مكالمات الفيديو.

ويمكن لإصدار الويب من المنصة اكتشاف ما إذا كان شخص ما غير واضح بسبب الإضاءة السيئة.

وتعمل المنصة بعد ذلك على زيادة السطوع حتى يسهل عليك رؤية مجموعاتك وربما تجعل خلاصتك أكثر وضوحًا إذا كانت لديك كاميرا ويب سيئة.

ووصل وضع الإضاءة المنخفضة لتطبيقات Google Meet عبر أنظمة iOS وأندرويد للأجهزة المحمولة في العام الماضي.

ويستخدم الوضع الذكاء الاصطناعي لفحص مستويات الضوء وتعديل السطوع. ولا يوجد تحكم إداري لهذه الميزة. وذلك بالرغم من أن المستخدمين يكونون قادرين على إيقاف تشغيلها. وتقول شركة جوجل إن تمكينها قد يؤدي إلى إبطاء جهازك.

وتتوفر الميزة لجميع عملاء Google Workspace و G Suite Basic وعملاء Business. وتقوم شركة جوجل بطرحها في نطاقات الإصدار السريع بدءًا من اليوم ونطاقات الإصدار المجدول في 4 أكتوبر.

ويستغرق الإطلاق ما يصل إلى 15 يومًا في كلتا الحالتين. لذلك قد تصبح خلاصات كاميرا الويب السيئة بحلول منتصف شهر أكتوبر شيئًا من الماضي في مكالمات Google Meet.

وأضافت الشركة مؤخرًا الكثير من التعديلات الصغيرة إلى المنصة، بما في ذلك جعل ميزة Hand Raise أكثر وضوحًا وإضافة تفاعلات الرموز التعبيرية وإضافة عوامل تصفية وأقنعة جديدة.

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برنامج كاميرا Google Meet أصبح أكثر ذكاءً

تحاول عملاقة البحث جعل من السهل تحديد وإصلاح وقت حدوث صدى في مكالمات الفيديو عبر المنصة، مما دفعها إلى إضافة ميزة جديدة تخبرك عندما تعتقد أنك تحدث صدى في المكالمات.

ومن الصعب معرفة ما إذا كنت تخلق صدى مزعجًا للمشاركين في الاجتماع ما لم يقاطعوا الاجتماع لإخبارك. لذلك يجب أن تساعد التحذيرات الاستباقية الجديدة من جوجل في تقليل معاناة الجميع.

وتقول الشركة إن المنصة تتحكم في الصوت لإزالة الصدى. ولكن لا يمكن حساب جميع إعدادت مكبرات الصوت والميكروفون لسطح المكتب البعيد التي تؤدي إلى إعادة إرسال الصوت إلى المكالمة.

ويظهر تحذير الصدى الجديد كنقطة حمراء على واجهة المنصة بالإضافة إلى إشعار وتنبيه نصي. ويوفر النقر فوق الإشعار خطوات لإصلاح الصدى، التي تشمل كتم صوت الميكروفون أو خفض مستوى صوت مكبر الصوت أو التبديل إلى سماعات الرأس.

وتكون التحذيرات قيد التشغيل افتراضيًا ولا تتطلب أي تدخل من المشرف لتمكينها.

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