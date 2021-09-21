مراجعة iOS 15 الشاملة.. جميع المميزات الجديدة

يرى البعض أن مؤتمر الإعلان عن آيفون 13 كان محبطًا بعض الشيء، وهذا جعل الكثيرين يهملون نظام iOS 15 الجديد.

ويضم نظام iOS 15 مجموعة متنوعة من المميزات الجديدة التي قد تغير طريقة استخدامك لأجهزة آبل تمامًا، كما أنها تضم مجموعة مميزات كنت تحتاج إلى تطبيقات خارجية للوصول إليها سابقًا.

كما أن آبل تمتاز بالتوافق المرتفع بين أنظمتها المختلفة، وهذا يجعلك تشعر أنك تستخدم أجهزة مختلفة تعمل بالنظام نفسه.

المميزات الجديدة الواضحة في iOS 15

قدمت آبل مجموعة جديدة من المميزات الكبيرة والتي تجذب انتباه المستخدمين حول العالم، وهذا لا يعني أن هذه المميزات هي الأمور الجديدة فقط، حيث يعمل الكثيرون على النظام من أجل أن يكون أفضل في الاستخدام وأسرع وبدون مشاكل كما اعتدنا من آبل.

وتعتبر خاصية استخراج النص من الصورة إحدى أهم المميزات الجديدة في iOS 15، حيث كنت تحتاج لاستخدام تطبيق خارجي لها.

وتختلف هذه الخاصية عن التطبيقات الخارجية في أنك تستطيع توجيه الكاميرا فقط نوح النص واستخراجه مباشرةً.

وذلك دون الحاجة لالتقاط الصورة أو تخزينها في هاتفك واستخدام أي تطبيق خارجي معها لاحقًا.

ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة عبر جميع أنظمة آبل الجديدة، وليس نظام iOS 15 فقط.

الكثير من المميزات الخفية

يأتي نظام iOS 15 بمجموعة كبيرة من المميزات الخفية التي لم تعلن آبل عنها، حيث تحتاج إلى البحث عن هذه الخواص حتى تتمكن من إيجادها.

وتعتبر ميزة private Rely إحدى هذه الخواص الخفية، حيث لم تعلن آبل عن إطلاقها رسميًا.

وعندما تحاول استخدامها، فإن آبل تخبرك بأنها لازلت خاصية تجريبية وليست في طورها الكامل، كما أن البعض يشبهها بتطبيقات VPN على الرغم من أنها مختلفة عنها.

وينطبق هذا الأمر أيضًا على خاصية أوضاع التركيز الجديدة من آبل، حيث تساعد هذه الأوضاع المستخدمين على التحكم في حياتهم الرقمية.

وتمنحهم المزيد من التحكم في خصوصية حياتهم اليومية ومتى يرغبون في الابتعاد عن العالم الرقمي.

وتستطيع عبر أوضاع التركيز الجديدة أن تطلب من الهاتف إلغاء جميع المكالمات التي تصلك باستثناء شخص أو إثنين.

كما تعمل أوضاع التركيز بشكل تلقائي ومتوافق بين مختلف أجهزة آبل، حيث يتم مشاركتها تلقائيًا مع الأجهزة الأخرى.

سفاري أصبح جزءًا جوهريًا من النظام

تهدف آبل عبر نظام iOS 15 إلى تحسين العمل عبر الهاتف وجعله أكثر سهولةً ومرونة.

وتشمل هذه التحسينات تطبيق سفاري الذي يستخدمه الكثير من ملاك هواتف آيفون.

ويعتبر نقل شريط العنوان من الأعلى للأسفل هو التغيير الأكبر على واجهة سفاري، حيث أصبح التطبيق يعرض المزيد من المحتوى في صفحاته.

كما أضافت آبل خاصية مجموعات الصفحات، وهي تسمح لك بجمع الصفحات المتشابهة أو التي ترغب في زيارتها في مجموعة واحدة.

وتستطيع استخدام أكثر من مجموعة واحدة للصفحات، وتستطيع التنقل بين هذه المجموعات بسهولة ودون الحاجة إلى إغلاق الصفحة.

كما تستطيع إضافة أي صفحة ترغب فيها إلى أي مجموعة موجودة بالفعل أو ترغب في إضافتها إلى المتصفح.

ويتم مزامنة مجموعات تطبيق سفاري تلقائيًا بين جميع أجهزة آبل الخاصة بك، حيث تستطيع إنشاء مجموعة جديدة وتعديلها في هاتفك لتجدها في حاسوب ماك الخاص بك.

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تحديث تطبيق الملاحظات

يمكنك الوصول إلى الملاحظات بشكل سريع عبر سحب إصبعك من زواية الشاشة، وينطبق هذا على حواسيب ماك ومؤشر الفأرة.

وعندما تفعل ذلك، فإنك تحصل على ملاحظة جديدة تقوم بتسجيل ما ترغب فيها ومن ثم اغلاقها.

ولكن إذا قمت باستخدام هذه الخاصية أثناء تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقطع ما، فإنك عندما تعيد فتح الملاحظات السريعة تجد الملاحظة القديمة كما هي، وتبدأ بالإضافة عليها مجددًا.

تساعد هذه الفكرة محبي البحث عبر الانترنت وتسجيل الملاحظات في الوصول إلى ملاحظاتهم حول هذه الصفحة بسرعة.

وتعتبر هذه الخاصية حصرية لأنظمة iPadOS 15 و Monterey، ولكن تستطيع التعديل على الملاحظات بسهولة عبر تطبيق الهواتف.

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التطوير على تطبيق الخرائط

بدأت آبل بالعمل على تطبيق الخرائط من أجل تحسينه وجعله قادرًا على منافسة خرائط جوجل.

وتعتبر الميزات الجديدة التي ظهرت في تطبيق الخرائط قادرة على تغيير تجربة استخدامه تمامًا.

وذلك إن كنت تعيش في أحد المدن التي حصلت على التحديثات الجديدة، ويفترض أن آبل تخطط لدعم العالم بأكمله عبر هذه التحديثات الجديدة.

وقدمت آبل مجموعة من المميزات الجديدة التي تضم إرشادات المشي عبر الواقع المعزز، بالإضافة إلى عرض الملامح بشكل ثلاثي الأبعاد في الخرائط.

واعتمدت آبل على طريقة عرض خرائط جديدة في حالة استخدام التطبيق أثناء القيادة أو مع CarPlay.

ويمكنك الإطلاع على جميع التحديثات الجديدة المتعلقة بتطبيق خرائط آبل عبر مقالنا المنفصل.

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الكثير من المميزات المفقودة من iOS 15

قامت آبل بتأجيل مجموعة من المميزات الجديدة التي أعلنت أنها تصدر في iOS 15.

وتضم هذه المميزات خاصية SharePlay التي تساعدك على مشاركة المحتوى مع المستخدمين الآخرين أثناء مكالمات Facetime.

كما قامت بتأجيل خاصية التحكم العام، ولكن لا نعلم إن كانت تصدر مع نظام Monterey عندما يصدر قريبًا.

وتجنبت آبل الحديث عن تطبيقات جديدة تدعم حواسيب آيباد التي تستخدم معالج M1، حيث تعتبر هذه الحواسيب قادرة على تشغيل تطبيقات الحاسب.

لذلك نأمل بأن نرى تحديث آيباد القادم يسمح بتشغيل تطبيق مثل Final CUt Pro أو تطبيقات الحاسب التي تطورها آبل بشكل عام عبر حواسيب آيباد M1.

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هل يجب عليك الترقية إلى iOS 15

تختلف الإجابة عن هذا السؤال من مستخدم لآخر، حيث قررت آبل دعم iOS 14 بجميع التحديثات الأمنية.

ولكن المميزات الجديدة التي أطلقتها آبل في النظامين الجدد تجعل من الترقية إليهما أمرًا مقنعًا للغاية.

وتحصل على استخدامات جديدة لهاتفك عبر التحديث مثل استخراج النص من الصورة وأوضاع التركيز الجديدة بالإضافة إلى مجموعات الصفحات في سفاري.

وذلك بالإضافة إلى التحسينات العامة التي تمت على النظام وجعله أكثر سهولة وسلاسةً عن ما مضى.

كما تعد آبل بوصول المزيد من المميزات إلى أنظمة iOS 15 الجديدة، لذلك إن لم تكن ترغب في تفويتها، فإنك في حاجة إلى الترقية لنظام iOS 15.

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