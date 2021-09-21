كيفية عرض نسبة البطارية في آيفون 13 بخطوة واحدة

بالرغم من أن آيفون 13 يأتي بنتوء شاشة أصغر قليلًا من الهواتف القديمة، إلا أنه لا يكفي لعرض نسبة البطارية.

لذلك تحتاج لأخذ خطوة إضافية حتى تتمكن من عرض نسبة البطارية في الشاشة، وذلك عكس ماكان يحدث مع هواتف آيفون 8 وSE.

وتكفي الشاشة في هذه الهواتف لعرض نسبة البطارية وكافة المعلومات التي تحتاجها في الشريط العلوي للشاشة.

وقد أضافت آبل عدة طرق لتتمكن من عرض نسبة البطارية في الشاشة بسهولة والوصول إليها بشكل سريع.

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عرض نسبة البطارية بخطوة واحدة

يمكنك عرض نسبة بطارية آيفون 13 أو أي آيفون يستخدم نظام iOS 15 بسهولة عبر سحب الشاشة من الأعلى جهة اليمين.

وتفتح هذه الخطوة واجهة التحكم في الأوامر، حيث ترى نسبة البطارية معروضة أعلاها إلى جانب مؤشر البطارية.

كما يمكنك إضافة نسبة البطارية والشحن لجميع أجهزة البلوتوث المتصلة بالهاتف بالإضافة للهاتف نفسه عبر استخدام الأدوات المصغرة.

وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على شاشة آيفون لفترة مطولة حتى تبدأ الأيقونات بالاهتزاز، وبعد ذلك اضغط على علامة الإضافة الموجودة أعلى الشاشة.

وعندما تصل إلى قائمة الأدوات المصغرة، فإنك تحتاج للبحث عن الأداة المصغرة الخاصة بالبطارية، وذلك عبر كتابة البطاريات في شريط البحث.

أو عبر البحث اليدوي في القائمة التي تظهر أمامك حتى تجدها، وبعد ذلك قم باضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

وتعرض لك هذه الأداة جميع الأجهزة المتصلة بالهاتف، وتضم هذه الأجهزة ساعة آبل الذكية أو سماعات آيربودز.

ويمكن أن تعرض هذه الأداة البطارية للأجهزة الأخرى من المصنعين الآخرين، ولكن يجب أن تدعم هذه الخاصية.

كما تستطيع استخدام إحدى الأدوات المتاحة عبر كسر حماية آيفون لعرض نسبة البطارية في شاشة القفل وتغيير شكلها.

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تطوير بطارية آيفون 13

لم تكشف آبل عن حجم بطارية آيفون 13 رسميًا، ولكن اكتفت بالقول أنه يعمل لمدة أطول.

وتصل هذه المدة في هواتف ايفون 13 ميني وايفون 13 برو إلى ساعة ونصف، بينما تصل في ايفون 13 و برو ماكس إلى ساعتين ونصف.

ويرجع الفرق بين بطارية ايفون 13 المعتاد وبرو إلى استخدام عدسات أكثر وشاشة تعمل بمعدل تحديث أعلى في ايفون 13 برو ماكس.

وتستهلك الشاشة ذات معدل التحديث المرتفع البطارية بشكل أسرع من الشاشات ذات معدل التحديث المعتاد.

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