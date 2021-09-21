حصل تطبيق Facetime في iOS 15 على مجموعة من التحسينات الجديدة التي تجعل استخدامه أفضل كثيرًا من الماضي.

وتهدف هذه التحسينات لجذب المستخدمين للتطبيق واستخدامه بدلًا من تطبيقات محادثات الفيديو المنافسة في العمل والمحادثات الشخصية.

وتعتبر خاصية عزل الضوضاء في الخلفية إحدى أهم الميزات الجديدة في Facetime، وذلك لأنها تحسن من جودة المكالمات كثيرًا.

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طريقة عزل الضوضاء عبر Facetime في iOS 15

يتمكن ميكرفون أجهزة آبل المختلفة من التقاط الأصوات مهما كانت بعيدة أو ضعيفة، ويكون هذا أمرًا جيدًا عندما تتحدث في مكان هادئ.

ولكن إذا كنت تجري مكالمتك في مكان مليء بالضوضاء، فإن هذا يتسبب في التقاط كل الضجيج الموجود حولك وجعل جودة المكالمة أقل كثيرًا.

وتعمل خاصية عزل الضوضاء عبر التركيز على صوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف عليه، وبالتالي تخفيض جميع الأصوات المحيطة به.

ويمكنك الاختيار بين التقاط مجموعة من الأصوات المحيطة بك والضوضاء، أو التركيز على صوتك فقط ونقله في المحادثة.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق Facetime وقم ببدء المكالمة التي ترغب في إجرائها.

وبعد ذلك قم بسحب مركز التحكم من الجزء العلوي للشاشة، ومن ثم اضغط على أوضاع الميكروفون الموجودة بالأعلى.

واختر بعد ذلك الوضع الذي ترغب في استخدامه سواءً كان التركيز على صوتك فقط أو التقاط جميع الأصوات أو الوضع المعتاد.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع تطبيقات محادثات الفيديو، ولكن يجب أن تستخدم أنظمة آبل الجديدة سواءً كانت iOS 15 أو iPadOS 15.

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تحسينات Facetime الجديدة

وقد حصل التطبيق على مجموعة متنوعة من المميزات التي تعمل على زيادة جودة المحادثات عبره.

لذلك أصبح استخدام Facetime حتى في محادثات الأعمال للشركات أمرًا مقبولًا ومجديًا.

ولم تعد في حاجة لامتلاك هاتف آيفون حتى تتمكن من استخدام تطبيق Facetime، حيث أصبح بمقدورك إرسال دعوة لمستخدمي الأندرويد للوصول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها عبر متصفح الإنترنت المثبت في هاتفهم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح فيها آبل لمستخدمي أندرويد بالوصول إلى خدمات Facetime والاستفادة منها.

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