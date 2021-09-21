جميع تحديثات خرائط آبل في iOS 15

حصل تطبيق خرائط آبل في iOS 15 على مجموعة من التحديثات الجديدة التي تهدف لجعله ينافس تطبيقات الخرائط الأخرى.

كما تم تحديث واجهة التطبيق بشكل كبير لتصبح مناسبة أكثر وعصرية أكثر للمستخدمين، وحتى تناسب تحديثات الواجهة في تطبيقات ioS 15 الأخرى.

وتشمل التحديثات الجديدة مجموعة تطويرات على الوظائف الموجودة بالفعل في التطبيق بالإضافة إلى إضافة مميزات وخصائص جديدة.

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تحديث واجهة القيادة في التطبيق

يعرض تطبيق خرائط ابل الآن تفاصيلًا أكثر متعلقة بالاتجاهات خاصةً عند استخدام التطبيق في القيادة.

وجاء هذا التحديث ليجعل عرض مسارات الطريق و U Turns بالإضافة إلى مسارات المشاة والعجل أكثر وضوحًا.

كما تتغير طريقة عرض الخرائط عندما تقترب من منطقة معقدة أكثر أو تحتوى على أكثر من طريق متقاطع معًا.

ويتحول التطبيق تلقائيًا إلى عرض الشارع مباشرةً دون عرض الخريطة الكبيرة المعتادة، كما يعرض التطبيق جميع الحوادث المرورية والتقاطعات والطرق المغلقة حتى تتمكن من الوصول لوجهتك بشكل أسهل.

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عرض خرائط المدمن بشكل مفصل وثلاثي الأبعاد

يعرض تطبيق الخرائط الآن جميع المدن والشوارع بتفصيل أكبر من الماضي، ولكن في بعض المدن المدعومة أصبح التطبيق يعرض معالمها وتفاصيل الشوارع بشكل ثلاثي الأبعاد.

وهذا يعني أن تجد بعض الشوارع والمناطق معروضة بشكل ثلاثي الأبعاد وبتمثيل واقعي لشكلها في الواقع.

وذلك يساعد المستخدمين على اكتشاف الأماكن السياحية الهامة في تلك المدن.

ولازالت هذه الخاصية تجريبية ولم تصل إلى جميع المدن السياحية بعد، حيث يتوقع أن تصل إلى باقي المدن قريبًا.

كما قامت آبل بتحسين طريقة عرض الخرائط الليلية، وأضافت مجموعة ألوان جديدة لها لتجعل شكلها أفضل وأكثر متعة.

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المشي عبر الواقع المعزز في خرائط آبل في iOS 15

أضافت آبل خاصية جديدة لبعض المدن المختارة، حيث أصبحت قادرًا على استقبال تعليمات المشي في هذه المدن عبر الواقع المعزز.

وتعمل هذه الخاصية عبر فتح كاميرا الهاتف حتى يتعرف التطبيق على المنطقة الموجود بها ويعرض لك تعليمات المشي فوق صورة الكاميرا.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية في الهواتف التي تستخدم معالج A12 أو أعلى، ويعني هذا هواتف آيفون XS فما فوق.

عرض الكرة الأرضية الجديد

عندما تقوم بتصغير الخريطة حتى تصل إلى عرض الكرة الأرضية، فإنك تحصل على شكل الكرة الأرضية الجديد.

وقامت آبل بتحديث عرض الكرة الأرضية ليصبح مناسبًا أكثر للاستخدام عبر أوامر استخدام أفضل قليلًا.

وتعرض هذه الخريطة تفاصيل أكثر عن جميع التضاريس الجغرافية المتعلقة بالأماكن المختلفة، حيث تعرض ارتفاع قمم الجبال ومعلومات متنوعة عنها.

وينطبق هذا الأمر على الصحاري والبحار والمحيطات.

تحديد أوقات المغادرة والوصول

أضافت آبل خاصية جديدة في iOS 15 تسمح لك بتحديد الوقت الذي ترغب في الوصول فيه إلى وجهتك.

وذلك من أجل التخطيط لرحلتك بشكل أفضل قليلًا وتنظيم أوقاتك بشكل أفضل.

وتستطيع الوصول إلى هذه الاختيارات الجديدة عبر الضغط على زر المغادرة الآن عندما تحدد وجهتك.

تحديثات طرق المواصلات

تعمل هذه الخاصية في المدن التي حصلت على خرائط محدثة، حيث أصبح يعرض طرق المواصلات العامة المتنوعة ومواعيدها وخطوط سيرها.

كما يعرض التطبيق أماكن التوقف الخاصة بكل مواصلة عامة ويرسل لك تنبيهًا لتستعد للنزول.

بطاقات أماكن جديدة

عملت آبل على تحديث بطاقات الأماكن السياحية والأماكن المسجلة في خرائطها، حيث أصبحت تعرض تفاصيل أكثر عنها وبعض المراجعات من المواقع والتطبيقات المشهورة بالإضافة إلى الصور التي تم التقاطها في هذا المكان.

إضافة قسم الأدلة السياحية

أضافت آبل قسمًا خاصًا يعمل كدليل سياحي مكتوب للمدن التي تعيش فيها أو تخطط لزيارتها.

ويضم هذا الدليل مجموعة من المقالات المختارة بعناية عن هذه المدن وأفضل الأماكن والمعالم السياحية الموجودة بها.

تحسين اختيارات البحث

يمكنك الآن البحث بطريقة مخصصة أكثر عن الأماكن المختلفة السياحية داخل الخريطة.

وتستطيع تخصيص بحثك بحسب التفاصيل المتعلقة بكل عمل أو مكان، لذلك تستطيع تحديد نوع معين من المطاعم للبحث عنه كمثال.

حسابات المستخدمين لتجربة أكثر خصوصية

أصبح الآن بإمكانك استخدام حسابات المستخدمين بشكل أفضل وتحديد الأماكن المفضلة لديك حتى يحتفظ بها التطبيق.

كذلك تستطيع اختيار الطرق المفضلة لك، وذلك حتى يقوم التطبيق بتوجيهك مباشرةً إليها.

تحذيرات الطقس

يضم تطبيق الخرائط الآن تحذيرات ومعلومات عن الطقس، وذلك حتى تتمكن من تخطيط رحلتك وطريقك بشكل أفضل.

وتشمل هذه التحذيرات الفيضانات والعواصف الرملية والتغيرات المناخية المتنوعة المتعلقة بهذه المنطقة.