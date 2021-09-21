تطبيقات النقل التشاركي تعاني من المحتالين

اتهمت وزارة العدل أربعة عشر مواطنا برازيليًا فيما يتعلق بمؤامرة على مستوى البلاد لفتح حسابات سائق احتيالية مع العديد من شركات النقل التشاركي وتوصيل الطلبات.

ويقول المدعون إن حلقة الاحتيال المزعومة أنشأت حسابات مزيفة باستخدام معلومات شخصية مسروقة ومن ثم باعت هذه الحسابات للسائقين الذين قد لا يكونون مؤهلين للقيادة للحصول على خدمات النقل التشاركي أو توصيل الطلبات أثناء جمع مكافآت الإحالة أيضًا وإنشاء برامج لخداع التطبيقات.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الجمعة وتضاف إلى مزاعم الاحتيال الإلكتروني التي تم الكشف عنها لأول مرة في شهر مايو.

وتتهم اللائحة 14 شخصًا بسرقة الهوية من خمس شركات لم تذكر اسمها. ووجه المدعون اتهامات بالاحتيال الإلكتروني ضد 19 شخصًا إجمالاً، وتم القبض على 16 شخصًا.

وتصل عقوبة التهم الموجهة بالاحتيال الإلكتروني إلى السجن لمدة 20 عامًا مع غرامة قدرها 250 ألف دولار أو ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، أيهما أكبر. بينما تصل عقوبة التهم المشددة المتعلقة بسرقة الهوية إلى عامين على الأقل.

وتحدد وثائق المحكمة مخططًا معقدًا للاحتيال يتضمن البوتات وانتحال نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأرقام الضمان الاجتماعي المشتراة عبر مواقع الويب المظلمة ورخص القيادة المنسوخة من مستخدمي التطبيق. وذلك في سبيل استغلال برامج مكافآت الإحالة التي تقدمها شركات النقل التشاركي وتوصيل الطلبات وزيادة الدخل المكتسب من الشركات.

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كسب المحتالون 195 ألف دولار من تطبيقات النقل التشاركي

بالرغم من عدم تسمية التطبيقات المعنية، فإن تفاصيل الشكوى تتطابق مع المشكلات المحددة في Instacart و Amazon Flex من بين الشركات الأخرى.

وفي الفترة من شهر يناير 2019 إلى شهر أبريل 2021. أخبر أعضاء المجموعة العملاء زورًا أنهم بحاجة إلى مسح رخص القيادة الخاصة بهم عند توصيل الكحول.

ويقول المدعون إن المدعى عليهم قاموا بتغيير الصور الموجودة على التراخيص وربطوها بمعلومات شخصية أخرى. وبدأوا حسابات يمكنهم بيعها أو تأجيرها للسائقين.

كما ساعدت الحسابات المزيفة المجموعة في جمع مكافآت الإحالة التي يمكن أن تصل إلى 1000 دولار للواحدة. وتظهر رسالة واحدة أن شركة التوصيل دفعت 194.800 دولار بعد الحصول على إحالات لـ 487 حسابًا مزيفًا.

واتسعت المؤامرة عندما اشترت المجموعة برنامجًا يمكنها تأجيره للسائقين. مما ساعدهم تلقائيًا على إعاقة الطلبات من خلال البوتات أو المواقع المخادعة لجعل الرحلات تظهر لفترة أطول.

وبحسب إفادة خطية، أعلنت المجموعة عن حساباتها المزيفة لمواطنين برازيليين يعملون في ماساتشوستس. وليس من الواضح بالتفصيل من اشترى الحسابات. ولكن العديد من عمال النقل التشاركي وتوصيل الطلبات هم مهاجرون غير مسجلين وقد يواجهون مشكلة في تلبية متطلبات التقديم.

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