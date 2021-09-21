تحسينات Facetime الجديدة في iOS 15

يأتي نظام iOS 15 بمجموعة من التحسينات الجديدة على تطبيق Facetime الخاص بمحادثات الفيديو بين أجهزة آبل.

وتهدف آبل عبر التحسينات الجديدة إلى جعل Facetime ينافس تطبيقات محادثات الفيديو المشهورة والتي يتم استخدامها كثيرًا في الأعمال والمحادثات الشخصية.

وقد ازداد الاهتمام بتطبيقات محادثة الفيديو بعد بداية أزمة كورونا التي أجبرت الجميع على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وبالتالي أصبحت أغلب المحادثات والزيارات تتم عبر تطبيقات محادثات الفيديو، بالإضافة إلى إجتماعات الأعمال المتنوعة والتي تسمح بالعمل عن بعد.

كما يمكنك الوصول إلى هذه المميزات عبر تطبيق Facetime في نظام Monterey و TvOS 15 أيضًا.

خاصية SharePlay

تم تأجيل خاصية SharePlay، لذلك لم تصدر الخاصية مع النسخ الرسمية من iOS 15.

كما تم إزالتها من النسخ التجريبية الأخيرة للنظام، ولكن هذا لا يعني أنها لن تصدر على الإطلاق.

حيث تعد آبل بإطلاق الميزة لاحقًا عبر التحديثات القادمة، وتسمح لك هذه الخاصية بمشاركة ما تشاهده مع المستخدمين الأخرين.

وذلك عبر محادثات Facetime مباشرةً دون الحاجة للخروج منها، ويمكنك أيضًا مشاركة المقاطع الموسيقي ومشاركة شاشتك بالكامل.

وتسمح لك هذه الخاصية بمشاهدة المحتوى مع من تتحدث معهم والتحكم في التشغيل والإيقاف عبر هاتفك.

ولكن يجب أن تستخدم التطبيقات المدعومة من الخاصية، وأعلنت آبل أنها تعتزم دعم المزيد من خدمات بث المحتوى ومشاهدته عبر هذه الخاصية لاحقًا.

مشاركة محادثة Facetime مع هواتف أندرويد

تعتبر هذه الخاصية إحدى مفاجئات آبل، حيث تسمح الشركة لمستخدمي أندرويد وويندوز الدخول إلى محادثات Facetime.

وتعمل هذه الخاصية بطريقة مشابهة لإرسال رابط محادثة زووم أو جوجل Meet إلى المستخدمين الآخرين.

وتسمح لك هذه الخاصية أيضًا بجدولة محادثات Facetime عبر تطبيق تقويم آبل، وذلك عبر واجهة التطبيق مباشرةً.

خاصية الصوت المحيطي

أصبح تطبيق Facetime في iOS 15 يدعم خاصية الصوت المحيطي الجديدة، وتعتبر من الخواص المفيدة عند اجراء محادثات جماعية كبيرة.

وتعمل هذه الخاصية على توزيع الصوت ليصدر من مختلف الأماكن التي يأتي الصوت منها.

لذلك إن كان هناك شخص يتحدث من خلف الشخص الرئيسي في المحادثة، فإنك تشعر بأن الصوت يأتي من الخلف.

وتحتاج هاتف آيفون أحدث من جيل XS حتى تتمكن من استخدام هذه الخاصية.

طريقة عرض المشاركين في المحادثة

يعرض تطبيق Facetime المشاركين في المحادثات عبر طريقة الشبكة، حيث يظهر مجموعة من المربعات المتجاورة والتي تضم صور المتحدثين.

وتعتبر هذه الخاصية مناسبة لمن يستخدم Facetime في الاجتماعات ويرغب في مشاهدة الجميع معًا.

عزل الخلفية في Facetime

أصبح بإمكانك الآن عزل الخلفية في Facetime وطمسها، وهذا يعني أن تظهر بشكل يشبه خاصية Portrait للتصوير المعتاد.

وتحتاج أيضًا إلى هاتف أحدث من آيفون XS حتى تتمكن من استخدامها.

أوضاع الميكروفون الجديدة في Facetime

أصبح بإمكانك الآن استخدام الميكروفون في مجموعة أوضاع جديدة تضمن لك عزل الضوضاء من الخلفية أو نقل جميع الأصوات أو الوضع المعتاد دون تغيير.

التقريب البصري عبر الكاميرا الخلفية

تستطيع استخدام الكاميرا الخلفية في التقريب على الأشياء الموجودة أمامك إن كنت ترغب في ذلك.

وتعمل هذه الخاصية عبر الكاميرا الخلفية فقط، كما يجب أن تدعم كاميرا هاتفك التقريب البصري أيضًا.