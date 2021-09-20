ون بلس تجلب كاميرا Hasselblad Xpan إلى OnePlus 9

تعمل شركة ون بلس على استخدام شراكتها مع Hasselblad من خلال جلب كاميرا XPan السينمائية الخاصة بالشركة السويدية إلى OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، عبر تحديث برمجي.

ولم ترقِ كاميرات السلسلة OnePlus 9 في البداية إلى الضجيج المحيط بتعاون ون بلس المتعدد السنوات مع العلامة التجارية للكاميرا.

واقتصرت مساهمة Hasselblad في هذه الهواتف على مساعدة ون بلس في ضبط ألوان الكاميرا وتقديم مدخلات عبر واجهتها في وقت سابق من هذا العام.

ويضيف هذا التحديث وضع XPan لكاميرا OnePlus 9 Series، إلى جانب بعض التصحيحات العملية. وينسخ وضع XPan الأطوال البؤرية والألوان ومعالجة كاميرا XPan الأصلية للهاتف، مما يسمح لك بالتقاط صور ذات نسبة عرض إلى ارتفاع واسعة من هاتفك.

وكانت Hasselblad XPan أول كاميرا مزدوجة الإطار بقياس 35 ميليمتر في السوق تتيح للمصورين التقاط لقطات بانورامية واسعة في وقت الالتقاط.

وتحتوي على مفتاح مادي يساعد المصورين في التبديل بسلاسة بين التقاط إطارات فردية وصور عريضة عبر إطارين. لذلك لا يتعين عليهم المخاطرة بفقدان جميع صورهم عن طريق تغيير الفيلم بين أحجام مختلفة.

ومثل الكاميرا، يلتقط وضع XPan صورًا بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 65:24 (8:3). ووفقًا للبيان الصحفي، تم اقتصاص الصور الملتقطة في وضع XPan من الكاميرا الرئيسية لسلسلة OnePlus 9 بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من الوضع الافتراضي 12 ميجابكسل. يجب أن ينتج عن ذلك ملفات بدقة 20 ميجابكسل وما فوق بمجرد تطبيق الاقتصاص.

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OnePlus 9 يشيد بكاميرا Hasselblad XPan

هناك أيضًا خيار التقاط الصور البانورامية إما بأطوال بؤرية 30 أو 45 ميليمتر، مما يحاكي العدسات الكلاسيكية لكاميرا Hasselblad.

ويمكنك إعداد ومعاينة اللقطات من خلال التبديل بين طريقتي العرض داخل تطبيق كاميرا ون بلس. وتكون هذه الصور عالية الدقة أيضًا بدقة 7552×2798 بكسل عبر 30 ميليمتر و 7872×2916 بكسل عبر 45 ميليمتر.

ومن خلال الاستفادة من كاميرا تشكيلة OnePlus 9 أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، يلتقط وضع XPan صورًا بالأبيض والأسود افتراضيًا. ولكن يمكنك التبديل إلى اللون الكامل لالتقاط الصور.

وأنشأت Hasselblad أيضًا ملفات تعريف مخصصة بالأبيض والأسود وبالألوان لوضع XPan. وأضافت الشركة رسومًا متحركة لتقليد الفيلم السلبي الذي يتم تطويره إلى صورة عند الضغط على زر الغالق.

ويتضمن التحديث إصلاحات أخرى مثل:

تحسين تجربة الشحن اللاسلكي.

تحديث تصحيح أمان أندرويد إلى شهر سبتمبر 2021.

إصلاح المشكلات المعروفة.

تحسين الاستقرار وتحسين خوارزميات استرداد إطار HDR.

تقليل الضوضاء في المشاهد المتعددة.

إصلاح مشكلات زيادة الوضوح في سيناريوهات الوضع التلقائي.

تحسين استقرار توازن البياض التلقائي في الوضع التلقائي.

تعزيز توازن البياض التلقائي عند التبديل بين الكاميرا الرئيسية والكاميرا الفائقة الاتساع.

التقليل من زيادة سطوع الصور في وضع Nightscape.

تعزيز النطاق الديناميكي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تحسين معدل النجاح عند تصوير الأجسام المتحركة.

تحديث حل تحسين الذاكرة وخفض وقت تشغيل تطبيق الكاميرا بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

تقليل التأخر في معاينة الكاميرا وتحسين تأخر الغالق في بعض السيناريوهات.

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