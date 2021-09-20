لوجيتك تساهم في جعل الاجتماعات تصبح أسهل

أعلنت شركة لوجيتك عن جهازين جديدين يركزان على الاجتماعات عن بعد، حتى يتمكنوا من مساعدة المستخدمين على الانضمام إلى المؤتمرات عبر الإنترنت وإدارتها من بعض أكثر المنصات شيوعًا المتاحة اليوم.

وفي حين أن Logitech Tap IP عبارة عن وحدة تحكم في غرفة الاجتماعات قائمة على الشبكة، فقد تم تصميم Logitech Tap Scheduler ليعمل كلوحة جدولة اجتماعات لأي مساحة اجتماع.

ويتميز Logitech Tap IP بشاشة بقياس 10.1 إنشات ونظام جاهز للتكامل مع منصات مثل مايكروسوفت تيمز و Zoom و Ring Central.

ومن خلال الاتصال بهذه المنصات، يمكن للمستخدمين إنشاء اجتماعات أو الانضمام إليها مباشرة من Logitech Tap IP.

ويمكن وضع الجهاز على مكتب أو حتى على الحائط بفضل حامل VESA المدمج. ويعمل كابل واحد PoE على توفير اتصال الشبكة بـ Logitech Tap IP. ويمكن أيضًا توصيله عبر الشبكة اللاسلكية. وبفضل مستشعر الحركة المدمج، يتمتع Logitech Tap IP بجاهزية دائمة.

وتبدأ الاجتماعات بلمسة واحدة مع Logitech Tap IP، وهي وحدة تحكم تعمل باللمس لغرف مايكروسوفت تيمز عبر أندرويد و Zoom Rooms وخدمات مؤتمرات الفيديو الشائعة الأخرى جنبًا إلى جنب مع كاميرا لوجيتك للمؤتمرات التي توفر تجربة موثوقة ومتسقة من غرفة إلى أخرى.

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لوجيتك تركز على الاجتماعات الشخصية عن بعد

يطلق على المنتج الآخر اسم Logitech Tap Scheduler، الذي، كما يوحي الاسم، يساعد المستخدمين في إدارة اجتماعاتهم شخصيًا.

ويعد Logitech Tap Scheduler مثاليًا لبيئات الشركات حيث يمكن وضعه بسهولة على الحائط للإشارة إلى الاجتماعات القادمة والمستمرة.

ويعمل الجهاز مع منصات Microsoft Room و Zoom و Robin و Meetio لعرض تفاصيل حول الأحداث المجدولة.

ويسهل Logitech Tap Scheduler رؤية تفاصيل الاجتماع وحجز غرفة لاجتماعات مخصصة أو اجتماعات مستقبلية.

ويمكن استخدامه بسهولة كلوحة جدولة مصممة خصيصًا لتوفير حلول جدولة الغرف الرائدة لمساعدة العمال في العثور على المساحة المناسبة والمطالبة بها.

ووفقًا للشركة، يتوفر كل من Logitech Tap IP و Logitech Tap Scheduler هذا الخريف بسعر 699 دولار لكل منهما.

ويتم إضافة التوافق مع المزيد من المنصات مع التحديثات المستقبلية. ومن المتوقع أن تكون الأجهزة متاحة في جميع أنحاء العالم.

وتنضم هذه الأجهزة إلى منصة Logi Dock التي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والتي توفر حلاً شاملاً مع اتصالات متعددة وحتى مكبر صوت مدمج.

وقالت الشركة: تم تصميم Logitech Tap IP و Logitech Tap Scheduler لتوفير أداء آمن على مستوى المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك فإنها تتمتع بتصميم أنيق والتوافق مع المنصات الرئيسية، وكل ذلك بسعر مناسب.

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