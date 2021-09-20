يحتاج أي مستخدم لإغلاق جهاز الحاسب الشخصي الخاص به عندما يفرغ من عمله اليومي. وبالرغم من أن جميع المستخدمين معتادين على استخدام إغلاق الجهاز بشكل كامل عبر خيار Shutdown إلا أن خواسيب ماك بوك قد لا تحتاج ذلك.

ويختلف روتين إغلاق الحاسب الشخصي بين حواسيب ويندوز وماك إلى حد كبير. حيث إن مستخدمي حواسيب ويندوز سواء كانت محمولة أو مكتبية يميلون إلى إغلاق الجهاز عبر وضع Shutdown في نهاية اليوم.

لكن حواسيب ماك من ناحية أخرى لا تحتاج لذلك، حيث إنها تعمل بشكل ممتاز عند إدخالها في وضع السبات Sleep Mode بدلًا من الإغلاق الكامل.

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وعندما يقوم المستخدم بإغلاق حاسب ماك الخاص به يكون بإمكانه الاختيار بين Sleep Mode و Shutdown عمومًا. لكن عند اختيار وضع السبات يتم نقل الحاسب تلقائيًا إلى وضع يعرف باسم Power Nap. وهو ما يعني أن الحاسب سيعمل تلقائيأ على أوقات متفرقة أثناء إغلاقه وذلك لمزامنة البيانات.

وذلك حيث إن الماك سيعمل تلقائيًا أثناء كونه في وضع السبات على تحديث البريد الإلكتروني، وجهات الاتصال، والملاحظات، وكذلك مستندات آيكلاود والصور. وبالتالي فعند فتحه مرة أخرى سيجد المستخدم أن جميع البيانات محدثة.

وما يميز وضع السبات عمومًا في حواسيب ماك بوك أنها تسمح لخاصية Find My في الاستمرار بالعمل. لذلك فإن ضاع الحاسب أو تمت سرقته فسيمكن إيجاده وتحديد موقعه.

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لا حاجة لإغلاق حواسيب ماك أبدًا

عند استخدام وضع Sleep بدلًا من إغلاق الجهاز بشكل كامل فهو نظريًا يستمر في العمل لكن بشكل آمن على بالطارية والمكونات الداخلية.

وفي حالة أن الجهاز مضبوط على وضع الثبات ومتصل بالبطارية في نفس الوقت فإن هذا سيسمح له أيضًا بتحميل وتنصيب تحديثات النظام وكذلك تحديث خواص ميزة Spotlight إلى جانب حفظ النسخ الاحتياطية أيضًا.

ويمكن ضبط حواسيب ماك بوك على الدخول إلى وضع السبات تلقائيًا بعد فترة محددة من عدم استخدام النظام، وذلك من خلال إعدادات البطارية ضمن إعدادات النظام، وتحديدًا من خلال خاصية الجدولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على قائمة آبل العلوية توجه إلى إعدادات النظام توحه إلى إعدادات البطارية وأخيرًا اذهب إلى خيارات الجدولة Schedule

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ويُذكر أن حواسيب ماك بوك المحمولة وحتى حواسيب iMac المكتبية تستهلك طاقة قليلة جدًا عندما تكون في وضع السبات Sleep Mode. لذلك ينصح بوضعها على هذا الوضع بدلًا من تركها مفتوحة. أو ضبط الإعداد التلقائي السابق ذكره.

متى يتم استخدام وضع Shutdown

نظرًا لكل ما سبق ذكره، لا حاجة لاستخدام وضع Shutdown أبدًا. إلا في حالة أنك ستبتعد عن جهازك لفترة طويلة جدًا تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة وهذا إن أردت ذلك، لكن حتى لو تركته على وضع Sleep Mode لكل هذه الفترة فلن تحصل مشكلة.

وعمومًا يجب ترك الجهاز على نسبة بطارية 50% في حالة تركه لفترة طويلة حسبما أوضحت آبل عبر موقعها. وببساطة يمكن إغلاق الجهاز عبر وضع Shutdown مباشرةً من خلال خيار Shutdown ضمن قائمة آبل العلوية.

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