كيفية تغيير منطقتك الجغرافية في PlayStation 4

إذا قمت بشراء جهاز PlayStation 4 من شركة سوني وبمجرد إكمال إعداد حسابك في شبكة بلاي ستيشن PSN. فإنه لا توجد طريقة مرة أخرى لتغيير منطقتك الجغرافية. وذلك لأن شبكة بلاي ستيشن تربط متاجر إقليمية معينة بهويتك ومنطقتك الجغرافية التي قمت بإعدادها سابقًا.

ومع ذلك يمكنك إنشاء حساب PSN جديد عبر جهاز PlayStation 4 وتعيينه على أي منطقة جغرافية تختارها. وهذا يمنحك إمكانية الوصول إلى الألعاب التي يتعذر الوصول إليها والقدرة على تنزيل ما تريد.

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تغيير المنطقة الجغرافية في جهاز PlayStation 4

كما ذكرنا سابقًا يجب عليك إنشاء حساب جديد حتى تتمكن من تغيير منطقتك الجغرافية. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز PlayStation 4.

اضغط على زر PS في وحدة التحكم ثم حدد خيار إعداد حساب جديد في شاشة الترحيب.

حدد خيار إنشاء مستخدم ثم قم بالموافقة على اتفاقية المستخدم في الشاشة التالية. ثم اضغط على خيار التالي.

حدد خيار جديد في شبكة بلاي ستيشن لإنشاء حساب.

املأ المعلومات كما هو مطلوب باستخدام عنوان بريد إلكتروني جديد غير مرتبط بحساب في PSN.

اتبع التعليمات التي تظهر لك وعند ظهور خيار تحديد المنطقة الجغرافية. قم بتحديد منطقتك الجديدة.

قم بملء المعلومات الأخرى مثل صورة الحساب والاسم اللذان يظهران للاعبين الآخرين وغيرها من التفاصيل الأخرى.

اتبع التعليمات الأخرى في الشاشات التالية لضبط إعدادات الخصوصية.

يمكنك اختيار الظهور لأي شخص في الشبكة أو أصدقاء الأصدقاء أو الأصدقاء أو لا أحد لكل نشاط محدد.

في الصفحة الأخيرة حدد خيار قبول للموافقة على شروط الخدمة واتفاقية المستخدم.

يمكنك الآن استخدام هذا الحساب للوصول إلى المتاجر الإقليمية الأخرى بسهولة.

جدير بالذكر أن متجر بلاي ستيشن يسمح بالشراء ببطاقات الائتمان وحسابات باي بال المسجلة في منطقتك فقط. لذا تحتاج بدلاً من ذلك إلى استخدام بطاقات هدايا متجر بلاي ستيشن. ويجب أن تتطابق عملة بطاقة الهدايا مع عملة منطقتك. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام بطاقة هدايا بقيمة 25 دولار عبر واجهات المتاجر الرقمية اليابانية أو الأوروبية.

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