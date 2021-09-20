ساعة آبل الجديدة تستخدم نفس المعالج كسابقتها

أعلنت شركة آبل عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 7 في وقت سابق من هذا الشهر بعد عدة شائعات حول الجيل التالي من الساعة.

ومع ذلك، على عكس ما توحي به الشائعات، فإن Apple Watch Series 7 ليس لها تصميم جديد تمامًا. ويبدو أن Apple Watch Series 7 لعام 2021 تمتلك نفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 لعام 2020.

وأثناء العرض التقديمي، لم تقل الشركة معلومات عن أداء Apple Watch Series 7. وتشير الشركة عادةً إلى أن أجهزتها الجديدة أسرع أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ولكن لم يقال شيء عن Apple Watch Series 7 على المسرح.

وإذا انتقلت إلى موقع آبل عبر الويب، فليس هناك أي ذكر للشريحة التي تشغل Apple Watch Series 7.

ولكن أكد المطور ستيف تروتون سميث استنادًا إلى أحدث إصدار من Xcode (المنصة التي تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات لأجهزة الشركة) أن Apple Watch Series 7 لديها نفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 للعام الماضي.

وتتميز كل من Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 6 بوحدة المعالجة المركزية t8301، وهو الاسم الرمزي للمعالج الموجود في النظام في الحزمة Apple S6 أو SiP.

ونظرًا لأن لديهم نفس الرقم الداخلي تمامًا، فإن هذا يشير إلى أن Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 6 تشتركان في نفس المكونات الداخلية عندما يتعلق الأمر بوحدة المعالجة المركزية.

اقرأ أيضًا: ساعة آبل الذكية الجديدة تتمتع بمظهر جديد تمامًا

ساعة آبل تمتلك نظام الشحن المحسن

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الشركة استخدام أحد معالجاتها في منتج آخر. ومع ذلك، كما أشار المطور جيلهيرمي رامبو، فإن آبل لا تستخدم حتى إصدارًا منقحًا قليلاً من وحدة المعالجة المركزية Apple Watch Series 6.

وتدعم حقيقة أن Apple Watch Series 7 لديها نفس الشريحة بالضبط مثل سابقتها بعض النظريات حول أن الشركة أعادت التفكير بالكامل في Apple Watch لهذا العام.

يذكر أن الشركة زادت من حجم الهيكل لاستيعاب شاشة Retina الجديدة. التي تتميز بمساحة شاشة أكبر بنسبة 20 في المئة تقريبًا من Apple Watch Series 6.

كما أن الهيكل أرق بنسبة 40 في المئة ويتضمن تغييرات أساسية في التصميم تجعل أكثر ساعات الشركة متانة.

وتقول الشركة إن الكريستال الأمامي هو الأقوى حتى الآن، بينما تتميز الوحدة الكلية بشهادة IP6X وتصنيف مقاومة الماء WR50.

وبينما يتم شحن آيفون 13 وآيباد ميني 6 الأسبوع المقبل. قالت الشركة إن Apple Watch Series 7 تكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام دون أي تفاصيل أخرى. كما لم يتم الكشف عن المواصفات التفصيلية للمنتج.

اقرأ أيضًا: شراء أحزمة ساعة آبل الجديدة أصبح أكثر إرباكًا