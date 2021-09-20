ربط سماعات البلوتوث مع نينتندو سويتش

بفضل التحديث الأخير الذي وصل إلى أجهزة نينتندو سويتش، فإن المستخدمين أصبح بإمكانهم ربط سماعات البلوتوث مع أجهزة نينتندو سويتش الخاصة بهم.

وذلك دون الحاجة لشراء أي قطع خارجية أو توصيلات خارجية باستثناء سماعة الرأس التي تستخدم البلوتوث فقط.

كما يمكنك استخدام أي سماعة رأس تعمل عبر بلوتوث دون الحاجة لاستخدام نوع معين أو شركة بعينها.

وكان هذا التحديث أحد التحديثات التي طالب بها الكثير من المستخدمين في الفترة الأخيرة، حيث لم تكن تستطيع توصيل السماعات اللاسلكية مع أجهزة سويتش سابقًا.

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استخدام سماعات البلوتوث مع نينتندو سويتش

يمكنك استخدام السماعات عبر تقنية البلوتوث دون الحاجة لوجود أي أسلاك أو توصيلات بين السماعة والجهاز.

ولكن تحتاج أن تثبت تحديث 13.0 أولًا في الجهاز قبل استخدام هذه الخاصية، وتجد التحديث متاحًا عبر إعدادات النظام.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تتأكد من ربط السماعة جيدًا:

توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات، ومن ثم اختر الصوت عبر البلوتوث واختر ربط الأجهزة.

قم بوضع الجهاز في حالة الربط وقم بإدخال السماعة أيضًا في وضع الربط، وذلك عبر الزر المخصص لسماعتك.

وبعد ذلك ضع السماعة قريبة من الجهاز، حتى يتمكن الجهاز من التعرف عليها بسهولة، وعندما تظهر السماعة في شاشة سويتش قم بالضغط عليها.

ومن ثم اختر موافق على جميع الشروط والتعليمات التي تظهر على الشاشة، وهكذا تكون قد ربطت سماعة البلوتوث مع جهاز نينتندو سويتش.

وتستطيع استخدام متحكمين مع الجهاز في حالة استخدام سماعة بلوتوث، بالإضافة لأن السماعة تتوقف عن العمل عند استخدام التواصل المحلي.

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طرق أخرى لاستخدام سماعات البلوتوث

يمكنك ربط سماعات البلوتوث مع أجهزة نينتندو عبر أكثر من طريقة أخرى غير رسمية، حيث تستطيع استخدام محول خارجي للربط.

وتسمح لك هذه الطريقة بربط السماعة بالجهاز أثناء وضع Docked، كما تستطيع استخدام أكثر من سماعة مع الجهاز عبر هذه الطريقة.

ولا يتعرف الجهاز على سماعة بلوتوث التي قمت بتوصيلها معه، وبدلًا من ذلك فإنه يتعرف عليها كأنها سماعة عادية.

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