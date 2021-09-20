التحكم في صلاحيات الوصول إلى مكان في iOS 15

تعمل آبل جاهدة من أجل حماية بيانات مستخدميها والحفاظ على خصوصية المستخدمين وبياناتهم، ولذلك تطلق تحديثات الخصوصية المستمرة، ويأتي أحد أهم تحديثات الخصوصية إلى هواتف آيفون عبر نظام iOS 15، حيث يسمح لك هذا التحديث بالتحكم في أذونات التطبيقات بسهولة ومراجعتها بشكل سريع.

لذلك تستطيع إعطاء صلاحيات الوصول إلى موقعك كمثال لأي تطبيق في هاتفك وسحب هذه الصلاحيات من التطبيق لاحقًا.

ويمكنك منع تطبيقات النظام أيضًا من الوصول إلى موقعك ومعرفة مكانك عبر مستشعر GPS الموجود داخل هاتفك.

ولكن إذا كنت تستخدم هاتفًا يمتلك شريحة UWB وهي تستخدم في الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فإن الشركة تستطيع الوصول لمكانك عبر هذه الشريحة.

وتوجد هذه الشريحة في آيفون 11 فما فوق، وتستخدم هذه الشريحة أيضًا في معرفة موقع هاتفك حتى إن كان مغلقًا.

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التحكم في صلاحيات الوصول إلى المكان في iOS 15

يمكنك إغلاق صلاحيات الوصول إلى المكان عبر أي تطبيق في نظام iOS 15 أو منحها لأي تطبيق، وتستطيع التعديل عليها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق إعدادات النظام، ومن ثم اختر الخصوصية وبعد ذلك خدمات الموقع، وتجد اختيارات خدمات الموقع مفعلة تلقائيًا.

ويمكنك إغلاق خدمات الموقع تلقائيًا عبر تحريك المؤشر إلى جانبها لوضع الإغلاق، ولكن يمنع هذا الاختيار جميع التطبيقات من الوصول إلى موقعك.

وتستطيع التحكم في خدمات الموقع الخاصة بكل تطبيق على حدة، وذلك عبر التوجه إلى قائمة التطبيقات الموجودة في الأسفل.

ومن ثم الضغط على التطبيق الذي ترغب في إغلاق خدمات الموقع له، وتستطيع الاختيار بين ثلاثة اختيارات لخدمات الموقع.

ويأتي الاختيار الأول ليكون عدم مشاركة بيانات الموقع مع هذا التطبيق أبدًا، أو مشاركة بيانات بعد السؤال، أو مشاركة بيانات الموقع عند استخدام التطبيق.

وإذا كنت ترغب في التحكم في بيانات الموقع لتطبيقات النظام، فإنك تتوجه لأسفل القائمة حتى تجد اختيار النظام.

وبعد ذلك تستطيع تفعيل وإيقاف بيانات الموقع من كل خدمة بمفردها لخدمات النظام المختلفة، ولكن تأكد ألا تغلق الخدمات الرئيسية.

وتضم الخدمات الرئيسية إيجاد الهاتف وتحسين الاتصال عبر شبكة المحمول أو خرائط آبل والتنبيهات المتعلقة بالأماكن الموجود بها.

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