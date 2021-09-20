البرازيل لديها أغلى آيفون 13 على عكس أمريكا

أطلقت شركة آبل تشكيلة هواتف آيفون 13 الجديدة في حدث California Streaming في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب Apple Watch Series 7 و iPad mini 6.

وتشمل النماذج الجديدة iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

وأصبحت الهواتف جاهزة للطلب المسبق وتتوفر قريبًا للشراء في بلدان مختلفة. ومع ذلك، نظرًا لمعدلات الضرائب المختلفة للبلدان، يتم تسعير الأجهزة بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم.

نتيجة لذلك إذ كنت تخطط لشراء أحد هواتف آيفون 13 الجديدة فيجب عليك تجنب الشراء في البرازيل. إذ إن دولة أمريكا الجنوبية لديها أغلى آيفون 13 في العالم.

بالإضافة إلى ذلك تم إجراء هذا التقرير بواسطة Nukeni ويعرض جميع أسعار المبيعات. بما في ذلك الضرائب عبر موقع الشركة على الويب لكل دولة.

ومن المهم ذكر أن بعض الولايات الأمريكية لا تفرض أي ضرائب مثل ولاية ديلاوير. لذلك السبب تم إدراجها كخيار أرخص. ولكن التقرير يوضح أيضًا التكلفة في أغلى الولايات أيضًا مثل لويزيانا.

وعادةً من تكون البرازيل الدولة الأغلى في هذا الإستطلاع. ولكن قد يكون شراء آيفون جديد في تركيا أكثر تكلفة اعتمادًا على النموذج أو سعة التخزين.

نتيجة لذلك اعتاد العملاء في البرازيل على هذه الأسعار بفضل ارتفاع الضرائب والعملة السيئة (الدولار يساوي 5.26 ريال برازيلي). ومع ذلك، فإن الأسعار أرخص بنحو 100 دولار من سعر آيفون العام الماضي.

أفضل الأماكن وأسوأها لشراء آيفون 13 جديد:

آيفون 13 ميني – سعة 128 جيجابايت

أرخص المناطق:

الولايات المتحدة: 729 دولار

هونغ كونغ: 771.27 دولار

كندا: 785.28 دولار

تايلاند: 785.80 دولار

اليابان: 791.52 دولار

أغلى المناطق:

تركيا: 1301.56 دولار

البرازيل: 1256.21 دولار

السويد: 998.42 دولار

المجر: 995.29 دولار

إيطاليا: 990.52 دولار

آيفون 13 – سعة 128 جيجابايت

أرخص المناطق:

الولايات المتحدة: 829 دولار

هونغ كونغ: 874.13 دولار

اليابان: 900.95 دولار

تايلاند: 909.40 دولار

كندا: 924.34 دولار

أغلى المناطق:

البرازيل: 1446.57 دولار

تركيا: 1419.90 دولار

السويد: 1137.82 دولار

النرويج: 1132.10 دولار

المجر: 1130.25 دولار

تجنب شراء آيفون 13 في البرازيل أو تركيا

آيفون 13 برو – سعة 128 جيجابايت

أرخص المناطق:

الولايات المتحدة: 999.00 دولار

هونغ كونغ: 1092.69 دولارًا

الولايات المتحدة: 1113.89 دولار

اليابان: 1119.81 دولار

الإمارات العربية المتحدة: 1143.05 دولار

أغلى المناطق:

تركيا: 1893.24 دولار

البرازيل: 1808.26 دولار

الهند: 1627.88 دولار

المجر: 1433.91 دولار

الدنمارك: 1428.77 دولار

آيفون 13 برو ماكس – سعة 128 جيجابايت

أرخص المناطق:

الولايات المتحدة: 1099.00 دولار

هونغ كونغ: 1208.41 دولار

الولايات المتحدة: 1225.39 دولار

اليابان: 1،229.24 دولار

كوريا الجنوبية: 1270.97 دولار

أغلى المناطق:

تركيا: 2129.91 دولار

البرازيل: 998.63 دولار

الهند: 1763.65 دولار

المجر: 1568.87 دولار

السويد: 1567.63 دولار

علاوة على ذلك إذا كنت بحاجة إلى iPhone 13 Pro Max الجديد بسعة تخزين 1 تيرابايت، فإنك تدفع 1599 دولار في الولايات المتحدة أو ما يصل إلى 2950.45 دولار في البرازيل.

أما إذا كنت تريد نموذج iPhone 13 mini أو iPhone 13، فعادة ما يكون لدى الولايات المتحدة أرخص العروض. علاوة على ذلك هونغ كونغ وكندا وتايلاند واليابان.

نتيجة لذلك يجب تجنب البرازيل. بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب تركيا والسويد والمجر وإيطاليا إذا كنت لا ترغب في دفع ما يصل إلى ضعف سعر الهاتف.

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