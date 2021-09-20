أفضل ألعاب المتصفح المجانية لعام 2021

يعتمد ملايين المستخدمين على الحاسب الشخصي في مهام عملهم اليومية. ولعل ألعاب الفيديو واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في قضاء وقت الراحة أثناء العمل أو حتى لتخفيف التوتر والضغط. وهنا تظهر أهمية ألعاب المتصفح.

وتتميز ألعاب المتصفح على أي نوع آخر من الألعاب لأنها قابلة للعب مباشرةً من خلال متصفح الإنترنت كما يوحي اسمها. لذلك هي لا تحتاج لتحميل أو تنصيب أو حتى لتحديثات قبل اللعب. على عكس ألعاب الحاسب الشخصي الاحترافية.

ومن المعروف أن ألعاب المتصفح لا تحتاج لمواصفات مرتفعة للحاسب الشخصي وهو ما يجعلها متاحة للجميع. وفي هذا المقال نشارككم أهم ألعاب المتصفح لإمضاء بعض الوقت والتسلية أثناء العمل.

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أفضل ألعاب المتصفح المجانية

تتميز هذه اللعبة بأنها مثالية لإمضاء وقت الفراغ. وهي تذكرنا بلعبة الثعبان الشهيرة على هواتف نوكيا القديمة. ويمكن لأي مستخدم أن يفهم فكرتها ويبدأ في لعبها فورًا بدون أي تعقيد. ويمكن تخصيص شكل الثعبان الخاص بك حسب ذوقك.

DarkOrbit Reloaded 2– لعبة

تقدم هذه اللعبة مستوى احترافي من اللعب عبر المتصفح. حيث إنها لعبة حروب فضائية مع عنصار MMO جماعية. وضمن تجربة اللعبة يلعب اللاعب بشخصية قائد سفينة فضائية والذي يكون ملزمًا بحل المشاكل التي تواجهه أثناء الرحلات الفضائية.

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The Wiki Game 3– لعبة

توفر هذه اللعبة تجربة ممتازة للأشخاص الذين يحبون التعلم حتى من خلال الألعاب، لأنها لعبة تثقيفية مبنية على قاعدة بيانات ويكيبيديا. وضمن تجربة اللعب يجب على المستخدم أن يصل للصفحة المطلوبة ضمن ويكيبيدا كما أنها تعتمد على عناصر ممتعة ومسلية إلى جانب كونها مفيدة أيضًا.

Doom 4– لعبةمن ألعاب المتصفح الكلاسيكية

تعرف هذه اللعبة بأنها واحدة من أفضل الألعاب الكلاسيكية عمومًا. لأنها مبنية على لعبة Doom والتي لا تحتاج لأي مقدمات. وذلك لأنها تعتبر واحدة من أهم ألعاب التصويب على الإطلاق والتي تم إطلاقها منذ أكثر من 25 عامًا. كما يمكن للاعب أن يلعب هذه اللعبة بالاعتماد على الفأرة ولوحة المفاتيح.

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Metal War Online 5– لعبة

تتميز هذه اللعبة عن الباقين لأنها تقدم تجربة لعب جماعي مميزة. كما يمكن للاعب أن يلعبها بشكل تعاوني مع زملائه في المكتب، وهي لعبة تعتمد على السباق والحروب السريعة وتضم عناصر من تصنيفات ألعاب عديدة مع وجود تكتيكات مختلفة للعب.

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