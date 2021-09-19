ميزات في سماعات AirPods قد لا تعرفها

حققت سماعات الأذن اللاسلكية AirPods نجاحًا كبيرًا منذ إطلاق النموذج الأول منها في عام 2016. ويأتي هذا لسهولة استخدامها وتميزها بالصوت الواضح. ومع ذلك تأتي سماعات الأذن اللاسلكية من آبل بالعديد من الميزات التي قد لا تعرفها وهذه أبرزها.

أبرز ميزات سماعات AirPods

الاستماع إلى الرسائل عبر AirPods

يمكنك باستخدام سماعات AirPods تشغيل المساعد الصوتي سيري لقراءة الرسائل الواردة والرد عليها مباشرة عبر الصوت. وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا أثناء القيادة أو إذا كنت مشغولاً ولا يمكنك استخدام يديك.

ولتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

حدد خيار الإشعارات.

اضغط على خيار إعلان الرسائل باستخدام سيري ومن ثم قم بتبديل الزر إلى وضع التشغيل.

انتقل للأسفل ثم حدد خيار الرسائل.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار إعلان الرسائل باستخدام سيري.

اقرأ ايضًا: كيفية شحن سماعات الأذن AirPods بالكامل

تخصيص ميكروفون AirPods

تحتوي كلا السماعتين على ميكروفون مدمج مما يتيح لك إجراء المكالمات بسهولة. وبشكل افتراضي يكون كلا الميكروفونين نشطين إذا كنت تستخدم السماعتين. وإذا كان لديك سماعة واحدة فقط فإنه يتم استخدام هذا الميكروفون بدلاً من ذلك.

وإذا كنت ترغب في اختيار ميكروفون واحد لاستخدامه دائمًا فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

حدد خيار البلوتوث ومن ثم اضغط على زر i بجوار سماعات AirPods الخاص بك.

قم باختيار السماعة التي تريدها.

إذا اخترت السماعة اليسرى أو اليمنى فإنها تصبح الميكروفون الافتراضي حتى لو كانت هذه السماعة في حافظة الشحن.

اقرأ ايضًا: الفرق بين سماعات Airpods Pro الأصلية والمزيفة

استخدام سماعات AirPods مع ساعة آبل

يمكنك إقران سماعات AirPods مع ساعة آبل الذكية للاستماع إلى الموسيقى في وضع عدم الاتصال. ويكون هذا مفيدًا أثناء القيام بالنشاطات الخارجية وعدم رغبتك بحمل هاتفك معك. مثل ممارسة رياضة الجري.

ويعد توصيل السماعات مع ساعة آبل الذكية أمرًا سهلاً للغاية، حيث يتم إقرانها تلقائيًا عند توصيلها بهاتف آيفون. ولبدء استخدامها اسحب للأعلى من الأسفل في الساعة ومن ثم اضغط على خيار AirPlay وقم باختيار السماعات.

تخصيص مستويات الصوت

تعد ميزة Headphone Accommodations مفيدة للغاية حيث تتيح لك التحكم في بعض الترددات وجعل الأصوات الهادئة أعلى. وهذا يكون مفيدًا إذا كنت تعاني من ضعف السمع أو تريد تخصيص مستوى الصوت بحسب رغبتك.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: