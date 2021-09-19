مميزات iOS 15 التي تعمل مع أجهزة HomeKit

تحصل أجهزة HomeKit على مجموعة جديدة من الاستخدامات بفضل مميزات iOS 15 الجديدة والتي تصدر مع النظام.

كما تطلق آبل نظام HomePod 15 كجزء من تحديث أنظمتها الجديد لجميع أجهزة المساعد الصوتي، ويصدر النظام لجميع الأجهزة القديمة والجديدة.

وتعتبر هذه المميزات جزءًا من مميزات iOS 15، لذلك يجب أن تمتلك النظام مثبتًا في هاتفك.

تحكم في Apple TV عبر أوامر سيري من خلال HomePod Mini

كنت تحتاج لاستخدام سيري عبر جهاز التلفاز في الماضي، ولكن بعد التحديث الأخير لأجهزة HomePod Mini.

فإنك تصبح قادرًا على استخدام سيري عبر السماعة مباشرةً، وتعمل الاوامر الصوتية على إيقاف وتشغيل المقاطع عبر التلفاز.

وتوجد هذه الميزة في أجهزة المساعد الصوتي الأخرى من أمازون أو جوجل، ولكن بشرط وجود تلفاز ذكي من الشركة نفسها.

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استخدام HomePod Mini كمكبر صوت مع تلفاز آبل

أصبح بإمكانك استخدام سماعات HomePod Mini كمكبر صوت يعمل مع تلفاز آبل دون مجهود إضافي.

ولكن تتخلى في هذه الحالة عن مكبرات الصوت الخاصة بالتلفاز نفسه، ويمكنك استخدام هذه الخاصية من أجل توزيع المكبرات في أماكن متنوعة من الغرفة.

كما تستطيع استخدام خاصية ARC\eARC لنقل الصوت من التلفاز إلى السماعات عبر منفذ HDMI فقط دون استخدام حساب آبل.

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التعرف على الأشياء عبر كاميرات المراقبة

يمكنك استخدام كاميرات المراقبة المتوافقة مع أنظمة آبل المنزلية عبر واجهة تلفاز آبل أو أي نظام منزل ذكي من آبل.

وتضيف الشركة ميزة جديدة تجعل الكاميرا تتعرف على الأشياء التي تمر أمامها سواءً كانت سيارة أو شخص أو طرد شحن أو حتى حيوان أليف.

وتستطيع الكاميرا تسجيل اللحظة التي تمر فيها هذه الأشياء أمامها حتى تتمكن من استعادتها لاحقًا.

كما يمكن لجهاز Apple TV أن يعرض البث المباشر من أكثر من كاميرا معًا في الوقت نفسه، وذلك بدلًا من عرض كاميرا واحدة في المرة.

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استخدام عدد لا نهائي من كاميرات المراقبة

كانت آبل تسمح للمستخدمين بإضافة 5 كاميرات مراقبة إلى نظام منزلهم الذكي، ولكن يتغير هذا مع iOS 15.

حيث تسمح لك آبل بإضافة عدد لا نهائي من كاميرات المراقبة وملحقاتها، ولكن تحتاج إلى الاشتراك في خطة آيكلاود المدفوعة الجديدة التي توفر لك 2 تيرابايت لتخزين البيانات.

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