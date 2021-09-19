ستارلينك تخرج من الإصدار التجريبي في أكتوبر

غرد الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، قائلًا: إن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة للشركة تخرج من مرحلتها التجريبية المفتوحة الشهر المقبل، الأمر الذي يتيح نظريًا استخدام الخدمة الأسرع من المعتاد في المزيد من البلدان.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور شهرين من التاريخ الذي قدمه ماسك في شهر أغسطس في المؤتمر العالمي للجوال، عندما قال أيضًا إنه يتوقع أن يكون للخدمة ربما أكثر من 500 ألف مستخدم في غضون 12 شهرًا.

ويستخدم نظام ستارلينك كوكبة مكونة من ما يقرب من 12000 قمر صناعي في مدارات أرضية منخفضة. التي ترسل خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض المستمر.

وتبلغ تكلفة المحطة الأرضية 499 دولار وهناك 99 دولار كرسوم شهرية للخدمة. وافتتح الاختبار التجريبي العام في شهر أكتوبر 2020.

وقال ماسك في شهر أغسطس إن شركة سبيس إكس شحنت 100 ألف محطة أرضية من محطات Starlink، التي تتضمن طبق القمر الصناعي وجهاز توجيه الشبكة، إلى مستخدمين في 14 دولة.

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ستارلينك لن تظل تجريبية لفترة أطول

مع انتهاء الإصدار التجريبي وتمكن المزيد من البلدان من الوصول إلى Starlink، فمن المرجح أن ينمو هذا الرقم 100 ألف، بالرغم من أنه من الصعب تحديد متى قد يصل إلى علامة نصف مليون كما توقع ماسك.

ومن المخطط أن يتم بيع خدمة الإنترنت من Starlink للمستهلكين في المناطق الريفية حول العالم، من بين عملاء آخرين. وهي توفر سرعة تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تبلغ 20 ميجابت في الثانية.

وكانت الشركة تهدف إلى تغطية عالمية كاملة بحلول شهر سبتمبر. واقتصر الإصدار التجريبي حتى الآن إلى حد كبير على أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا. مع استثناءات ملحوظة مثل أستراليا وتشيلي ونيوزيلندا.

وتقتصر التوسعات المخطط لها حتى الآن على المكسيك واليابان. ولكن شركة سبيس إكس سجلت شركات فرعية في دول مثل الفلبين وجنوب إفريقيا.

وبالرغم من أن خدمة الأقمار الصناعية بعيدة كل البعد عن كونها جديدة. ولكن النطاق الترددي العالي وزمن الانتقال المنخفض من Starlink يمكن أن يساعدا في سد الفجوة في النطاق العريض في المناطق الريفية والبلدان النامية حيث يكون الوصول إلى الإنترنت التقليدي إما غير متاح أو بطيئًا جدًا بحيث لا يكون عمليًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ماسك يميل إلى أن يكون متفائلًا للغاية عند تحديد المواعيد النهائية لإصدارات منتجات شركته. ويمكن لعملاء تيسلا الذين انتظروا ما يسمى ببرنامج القيادة الذاتية الكاملة أن يشهدوا بذلك.

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