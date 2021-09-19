حذف حساب آيكلاود من أجهزة آبل بشكل كامل

يمثل حساب آيكلاود قلب و جوهر أجهزة آيل التي تستخدمها، وهو يمكن الشركة من التعرف عليك وتخصيص الخدمات وتجهيزها لك.

ويمكنك أن تفكر فيه كأنه بطاقة هويتك الشخصية، حيث يمكنك تفعيل الكثير من اختيارات الأمان عبر الجهاز المرتبط مع حساب آيكلاود الخاص بك.

لذلك عندما تقرر التخلص من أحد أجهزة آبل القديمة التي تمتلكها، فإنك تحتاج لحذف حساب آيكلاود نهائيًا من هذا الجهاز.

وذلك حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى حساب آيكلاود الخاص بك واستخدامه في سرقة بياناتك أو التجسس.

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حذف حساب آيكلاود نهائيًا من أجهزة آبل

يمكنك إزالة الحساب من أي جهاز آبل تمتلكه عبر اتباع الخطوات التالية :

إذا كنت تمتلك جهاز آيباد أو آيفون، فإن عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات.

وبعد ذلك الضغط على إسم الحساب الخاص بك ومن ثم اختيار تسجيل الخروج.

وتتسبب هذه الطريقة في تسجيل الخروج من أي ساعة متصلة بهاتفك أيضًا.

وإذا كنت تستخدم نظام ماك، فإنك تتوجه إلى إعدادات حساب آبل الخاص بك.

وبعد ذلك اضغط معاينة الحساب ومن ثم تسجيل الخروج من الحساب.

وأما في حالة تلفاز آبل، فإنك في حاجة للتوجه إلى إعدادات التلفاز ومن ثم الحسابات وبعد ذلك آيكلاود وتسجيل الخروج.

ويسألك النظام عن البيانات التي ترغب في تحميلها والاحتفاظ بها في حالة تسجيل الخروج من الحساب.

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وإذا طلبت ألا يتم تحميل البيانات الخاصة بك، فإن هذه البيانات تظل مخزنة في الحساب وأي جهاز آخر تستخدمه.

ولكن تعتبر خدمة iCloud KeyChain الاستثناء الوحيد لهذه الخاصية، حيث يجب أن تمتلك جهازين آبل على الأقل حتى تتمكن من استخدامها.

لذلك إن لم تكن تستخدم إلا جهاز آبل واحد، فإن نسخة كلمات المرور المخزنة فيها تظل موجودة في الهاتف أو الجهاز الذي تستخدمه.

وتربط آبل بين الكثير من الخدمات التي تقدمها لأجهزتها مع حساب آيكلاود الخاصة بك.

لذلك يجب أن تراجع القائمة الكاملة للخدمات قبل أن تحذف الحساب.

وإذا قمت بإعادة إدخال حساب آيكلاود مجددًا في الجهاز نفسه، فإن النظام يسألك إن كنت ترغب في استرداد البيانات المخزنة عليه أو الدمج بين البيانات الموجودة في الهاتف والموجودة في الحساب.

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