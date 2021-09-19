إنستاجرام تجلب أنظار مجلس الشيوخ

تخطط إحدى لجان مجلس الشيوخ لجلب المديرين التنفيذيين التقنيين إلى مبنى الكابيتول هيل بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال حول تأثير منصة إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك في الصحة العقلية للمراهقين.

وأعلنت السيناتورة مارشا بلاكبيرن، العضو البارز في اللجنة الفرعية التجارية لحماية المستهلك في مجلس الشيوخ، عن جلسة الاستماع.

وقالت بلاكبيرن إن الجلسة تعقد في غضون أسبوعين وتضم ممثلين من فيسبوك وتيك توك وتويتر وسناب ويوتيوب. ولكن موعد الجلسة والحضور المحددين من الشركات لم يتم تأكيده بعد.

وكشف تقرير الصحيفة، الذي يستند إلى وثائق داخلية من فيسبوك، أن الشركة كانت على دراية بالتأثيرات السلبية الكبيرة لتطبيق إنستاجرام لمشاركة الصور في الفتيات المراهقات.

وفي جلسة استماع في شهر مارس، أدلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بشهادته ردًا على سؤال حول الأطفال والصحة العقلية. وقال إن البحث الذي شاهده يظهر أن استخدام التطبيقات الاجتماعية للتواصل مع الآخرين يمكن أن يكون له فوائد صحية عقلية إيجابية.

وفي حين أن البحث المذكور في تقرير الصحيفة لم يظهر آثارًا سلبية تمامًا، بدا أنه يتعارض مع رواية فيسبوك حول الصحة العقلية.

وأثار ذلك غضب العديد من المشرعين عبر الأحزاب وغرف الكونجرس. ودعا بعضهم فيسبوك للتخلي عن خطط لإنشاء منتج إنستاجرام يركز على الأطفال.

وقالت بلاكبيرن: هناك الكثير من هذه المعلومات القصصية التي حصلنا عليها من الآباء والمعلمين وأطباء الأطفال حول أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. كانت فيسبوك على دراية بذلك. ولكن اختارت عدم نشر هذا على الملأ.

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إنستاجرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

أوضحت بلاكبيرن أن موظفيها اجتمعوا مع أحد المبلغين عن المخالفات الذي عمل لصالح فيسبوك. وكان بإمكانه الوصول إلى الوثائق التي نشرتها الصحيفة.

وقالت بلاكبيرن إنها تتوقع أن تبرز هذه الجلسة بسبب طبيعتها الحزبية. وأشارت إلى أنها تعمل مع رئيس اللجنة الفرعية، السيناتور ريتشارد بلومنتال، على هذا الجهد.

ويبحث الاثنان في القواعد حول كيفية تسويق وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. فضلاً عن القوانين التي تهدف إلى حمايتهم عبر الإنترنت، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA.

وأضافت: نحن مصممون على القيام بشيء بطريقة مشتركة من الحزبين من شأنها حماية أطفالنا في الفضاء الافتراضي. مما يتيح لهم إمكانية استخدام الإنترنت وإجراء الأبحاث ، ولكن مع حمايتهم وحماية خصوصيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت.

وكانت كارينا نيوتن، رئيسة السياسة العامة في إنستاجرام، قد كتبت في تدوينة: نحن نستكشف طرقًا لحث المستخدمين على النظر في مواضيع مختلفة إذا كانوا يبحثون بشكل متكرر في هذا النوع من المحتوى.

وأضافت: نحن متفائلون بحذر بأن هذه التنبيهات تساعد في توجيه الأشخاص نحو المحتوى الذي يلهمهم. وقد تغير إلى حد أكبر جزئية الثقافة التي تركز على مظهر الناس.

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