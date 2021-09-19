أمازون تخطط لعقد حدث لمنتجات التجميل

تخطط شركة أمازون لعقد حدث لمنتجات التجميل في شهر أكتوبر في محاولة لجذب المتسوقين الأوائل لقضاء العطلات وتعزيز مكانة الشركة في فئة مزدهرة.

وقالت الرسالة التي أرسلتها الشركة لعلامات تجارية مختارة إنها تخطط حاليًا للحدث في الفترة من 4 إلى 25 أكتوبر. وتم إرسال نفس المعلومات إلى بعض الشركات الاستشارية التي تساعد في إدارة الأعمال في أمازون.

وكتب الشركة في الرسالة: نريد جذب العملاء مرة أخرى إلينا خلال أسبوع الجمعة السوداء وعلى المدى الطويل أيضًا مع أدوات تسويقية إضافية. هذه فرصة فريدة للعلامات التجارية المختارة للوصول إلى المزيد من المتسوقين والعملاء الجدد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: إن الحدث الذي يقام الشهر المقبل يطلق عليه اسم Holiday Beauty Haul. وأضافت أن الموقع يضم عددًا من أنواع المنتجات، بما في ذلك العطور، والعناية بالرجال، والعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

ولطالما حاولت الشركة، أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، كسب حصة أكبر من سوق الجمال العالمي، الذي يدر 500 مليار دولار من المبيعات السنوية.

وبدأت الشركة بتقديم منتجات الصحة والجمال في عام 2000. ولكن اختيارها كان يقتصر في البداية على العلامات التجارية في السوق الشامل.

ويحظى سوق الجمال باهتمام خاص الآن، حيث توافد المستهلكون على الويب لشراء مستحضرات التجميل وأدوات العناية الشخصية أثناء الوباء.

وارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل عبر الإنترنت بنسبة 40 في المئة في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه. بينما ارتفعت مبيعات منتجات العناية الذاتية مثل الشامبو ومنتجات غسول الوجه والمستحضرات بنسبة 59 في المئة.

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أمازون تريد أن تصبح وجهة مفضلة لمستحضرات التجميل

تأمل أمازون في استخدام الحدث لتوجيه حركة المرور إلى العروض الترويجية القادمة للعطلات. وبدأت الشركة بالتواصل مع العلامات التجارية للجمال والشركات الاستشارية في منتصف شهر أغسطس لقياس المشاركة في الحدث.

وفي السنوات الأخيرة، وسعت أمازون الفئة الفرعية “Premium Beauty” لتشمل المزيد من المنتجات الراقية. وأطلقت متجرًا مستقلًا للتجميل لتسليط الضوء على العلامات التجارية الجديدة والناشئة. كما أطلقت أقسامًا متخصصة للعناية بالشعر وعلامتها التجارية الخاصة للعناية بالبشرة.

وتعد منتجات التجميل إحدى الفئات الأسرع نموًا عبر الشركة. وأصبحت جاهزة للابتكار عندما يتعلق الأمر باكتشاف المنتج وعرضه. وقالت الشركة: يمكنها إعادة اختراع تجربة شراء منتجات التجميل عبر الإنترنت.

ويمكن أن يساعد حدث شهر أكتوبر أيضًا أمازون في التنافس بشكل أفضل مع تجار التجزئة مثل Ulta Beauty و LVMH المالكة لشركة Sephora.

وتفقد المتاجر الكبرى بشكل متزايد حصتها في سوق الجمال لصالح Ulta و Sephora والعلامات التجارية الموجهة للمستهلكين مثل Glossier و ColourPop.

علاوة على ذلك حاولت أمازون تعزيز حصتها في السوق من خلال عرض المزيد من العلامات التجارية الرائدة عبر موقعها وتجربة ميزات مثل علامة الجمال النظيف، التي تستفيد من الاتجاهات حول المنتجات الطبيعية والمستدامة.

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