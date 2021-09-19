أفضل ألعاب النجاة للهواتف الذكية في 2021

اكتسب تصنيف ألعاب النجاة نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وأصبح اللاعبون مهتمون كثيرًا بهذا التصنيف نظرًا لأنه يقدم تجربة لعب ممتعة خصوصًا أن ألعاب هذا التصنيف عادةً ما تحتاج إلى ساعات طويلة لكي يتم إنهائها.

وقد حصلت منصة الهواتف الذكية على عدد كبير من ألعاب النجاة التي تستحق اللعب. والمقصود بألعاب النجاة هو الألعاب التي تحتاج لتخطيط ودراسة من اللاعب لكي يتمكن من النجاة والبقاء على قيد الحياة.

ونقدم لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من ألعاب النجاة والبقاء على قيد الحياة والتي تختلف عن بعضها البعض مما يساعد على وجود اختيارات مناسبة لكل لاعب ضمن القائمة التالية.

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أفضل ألعاب النجاة للهواتف الذكية

1– لعبة Organ Trail: Director’s Cut

تقدم هذه اللعبة رسومات “ريترو” أشبه بألعاب منصات أتاري ونينتندو الأقدم. ولهذا فهي غير مناسبة للجميع. إلا أن محبي هذا التصنيف سيجدون فيها متعة كبيرة. وهي تعتمد على الهروب من الزومبي والوحوش للنجاة والحفاظ على الحياة. شاهد الفيديو.

2– لعبة Don’t Starve

تتميز هذه اللعبة برسومها المميزة وتجربة اللعب التي قد تكون مرعبة بعض الشيء. وهي من أبرز ألعاب النجاة للهواتف الذكية عمومًا. ويعيش بطل اللعبة على جزيرة مهجورة ويحتاج للاختباء وتناول الطعام ومحاولة النجاة في ظل المنافسة والحروب مع الوحوش، شاهد الفيديو.

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3– لعبة Terraria

تتميز هذه اللعبة من حيث تصميم المراحل. كما أنها تقدم تجربة لعب تعتمد على التمرير من جانب إلى جانب. كذلك فهي تقدم رسوم مميزة إلى جانب أنها ممتعة إلى حد كبير. كذلك فإن اللعبة تقدم ساعات طويلة من اللعب الممتع، شاهد الفيديو.

4– لعبة Crashlands من أبرز ألعاب النجاة

تتميز لعبة Crashlands بتوفرها سابقًا لمنصات الألعاب المنزلية. لذلك فهي تمتلك جمهور وفي على جميع المنصات. ومن ناحية أخرى فإن اللعبة تعتمد على الخيال العلمي كعنصر تصميمي رئيسي. وكذلك فهي توفر عناصر مضحكة وكوميدية، شاهد الفيديو.

5– لعبة Northguard

تقدم هذه اللعبة تجربة مميزة للنجاة والبقاء على قيد الحياة. وكذلك فهي تأتي مع تصميم مقتبس من عصر الفايكنج. وإلى جانب تصنيف اللعبة الرئيسي فهي تقدم عناصر استراتيجية ممتعة. لذلك فهي ممتعة للعب لساعات طويلة، شاهد الفيديو.

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6– لعبة Out There من ألعاب النجاة البارزة

تقدم هذه اللعبة تجربة لعب مميزة نظرًا لاعتمادها على تصميم وبيئة فضائية. كما أنها تقدم رسومات عالية الجودة في العموم. ويحتاج اللاعب للحفاظ على مستويات الأكسجين في دمه لكي يتمكن من النجاة والبقاء على قيد الحياة. كما أن اللعبة توفر بيئة مميزة للاكتشاف.

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