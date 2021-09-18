HomePod mini يصبح مكبر صوت Apple TV الافتراضي

لم يتطرق حديث شركة آبل أثناء حدث الإعلان عن تشكيلة آيفون 13 إلى أجهزة HomePod، ولكن هذا لا يعني أن مكبرات الصوت الذكية لن تحصل على تحديث هذا الخريف.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تستعد لإصدار تحديث وشيك يجعل مكبر الصوت الذكي أكثر فائدة، خاصة إذا كان جزءًا من منزل ذكي أكبر.

ويعد HomePod mini من بين أفضل مكبرات الصوت الذكية التي يمكنك شراؤها، وذلك بفضل صوته وتصميمه وسعره.

ومن خلال التحديث، يمكنك تعيين اثنين أو أكثر من أجهزة HomePod الصغيرة كمكبرات صوت افتراضية لجهاز Apple TV 4K. لذلك لن تضطر إلى تحديدها في كل مرة تجلس فيها لمشاهدة برنامج تلفزيوني.



ويمكنك أيضًا خفض الصوت الجهير عبر الجهاز. بحيث لن ينتجوا صوتًا مدويًا. ولكن يمكن أن يوفروا عليك شراء مكبرات صوت ذكية منفصلة أو مكبرات صوت باهظة الثمن.

كما لن تضطر أيضًا إلى الاقتراب من مكبر الصوت الذكي لاستخدام سيري. ويتيح التحديث التحكم الصوتي سيري من خلال دعم ملحقات HomeKit.

وبالرغم من أن النظام البيئي للمنزل الذكي من آبل ليس كبيرًا تقريبًا مثل نظام أمازون أو جوجل، فقد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تريد تشغيل الأنوار بسرعة.

وأصبح دعم المنزل الذكي أكثر شمولاً مع إصدار البرنامج الجديد، مع اكتساب Siri القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية في وقت محدد.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه إطفاء الأضواء الذكية في غضون 10 دقائق بينما تتوجه إلى السرير.

وتعتبر التحسينات الأخرى صغيرة. ولكن قد تكون ذات قيمة في الظروف المناسبة. ويمكنك أن تطلب من سيري تشغيل Apple TV وتشغيل فيلم والتحكم في التشغيل.

وترى تلقائيًا عناصر التحكم في التشغيل عبر شاشة قفل آيفون في حالة تشغيل HomePod mini المجاور للموسيقى. مما يسهل ضبط الموسيقى بسرعة.

آبل تعزز مميزات HomePod

كما تتلقى إشعارات إذا اكتشفت كاميرات HomeKit Secure Video المتوافقة وأجراس الباب وجود طرد عند باب منزلك.

ويعمل المساعد الصوتي سيري على ضبط مستوى صوت التحدث بناءً على كل من الغرفة وصوتك، ويمكنك تحديد مستوى صوت منخفض لتجنب إزعاج الأشخاص.

ولم تحدد آبل توقيت إصدار التحديث لمكبر الصوت الذكي. ولكن من المحتمل أن يصل في 20 سبتمبر جنبًا إلى جنب مع iOS 15 و watchOS 8.

ومع ذلك، لا تفترض أنك تحصل على الصوت المكاني أو ميزة الصوت غير المفقود ضمن آبل ميوزك. وكلاهما تم اختبارهما في الإصدار التجريبي من البرنامج الجديد.

ولا تشير ملاحظات الإصدار إلى أن الدعم قد يكون متاحًا مع الإصدار 15. لذلك من المحتمل أن تضطر إلى انتظار تصحيح آخر لتجربة صوت HomePod أكثر شمولاً.