كلوب هاوس يطور طريقة جديدة لدعوة الأصدقاء إلى الغرف

يبدو أن منصة كلوب هاوس تعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى غرف الصوت في تطبيقها، استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركتها باحثة الهندسة العكسية جين مانشوم وونغ.

وتركز ميزة الدعوة، المسماة Wave، على الجانب الاجتماعي غير الرسمي في المنصة، بدلاً من العروض المباشرة التي تركز على صناع المحتوى والتي جذبت انتباه الشركة.

واستنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركتها وونغ التي تبحث عن الميزات التجريبية المخفية، فإن ميزة Wave تتيح لك التلويح للأصدقاء باستخدام زر مماثل لليدين الموجود في شعار المنصة من أجل دعوتهم إلى الدردشة.

وإذا ردوا، فإنه يجري إضافتهم تلقائيًا إلى غرفة الصوت حتى تتمكن من التحدث. ورفض متحدث رسمي التعليق على اكتشاف وونغ. ولكن يبدو أن الميزة مخصصة للغرف الاجتماعية في كلوب هاوس (أحد أنواع غرف الصوت العديدة التي تقدمها الشركة).

ويحتوي التطبيق على أنواع مختلفة من الغرف التي يمكنك استخدامها، بما في ذلك تلك التي يمكنك فيها إجراء محادثات خاصة مع الأصدقاء.

وإذا حصلت الميزة على إصدار واسع، فإن المنصة تضيف زر Wave في حساب المستخدمين الذي يبدو مشابهًا لزر Wave الذي تراه عند الاتصال بشخص ما عبر ماسنجر لأول مرة.

ويؤدي النقر عليه إلى السماح لأحد الأصدقاء بمعرفة أنك تريد الدردشة، ويفتح التطبيق غرفة لك إذا استجابوا.

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كلوب هاوس يطور ميزة Wave الجديدة

تخلصت المنصة في شهر يوليو من قائمة الانتظار، وقامت باختيار ميزات جديدة مثل دعم الصوت المكاني في هذه الأثناء.

وبدأت المنصة كتطبيق صوتي وفقًا لنظام الدعوة فقط عبر iOS، حيث يتعين عليك الانضمام إلى قائمة انتظار للدخول. وبالرغم من ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدرت المنصة تطبيقًا لنظام أندرويد وفتحت أبوابها للجميع.

واستخدمت شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج في السابق المنصة لإجراء محادثات في غرف مفتوحة. حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات عامة مع المستمعين.

ومع ذلك، قد تجعل هذه الميزة أكثر إلحاحًا للاستخدام غير الرسمي وقد تقنع المستخدمين بعدم الانتقال إلى تطبيق آخر.

ويبدو أن المنصة تركز بشكل أكبر على الاستخدامات المهنية لتطبيقها أكثر من استخدامه كوسيلة أخرى لإضاعة الوقت عبر الإنترنت. وذلك من خلال إطلاق برنامج تجريبي للعروض الجديدة.

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