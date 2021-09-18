سناب شات تحصل على لعبة اجتماعية حصرية من Zynga

أعلنت شركة Zynga العملاقة للألعاب المحمولة أنها تقدم لعبة خداع اجتماعي متعددة اللاعبين تسمى ReVamp إلى منصة ألعاب سناب شات قريبًا.

وتمثل ReVamp، المستوحاة بشكل واضح من شعبية ألعاب مثل Among Us، لعبة متعددة اللاعبين في الوقت الحقيقي حيث يحاول اللاعبون العثور على مصاص الدماء بينهم.

ويقول وصف Zynga إن اللاعبين في ReVamp يهدفون إلى الكشف عن لاعب مصاص الدماء من بين مجموعة أصدقائهم أثناء تجديد غرف قصر قديم.

وتتميز اللعبة أيضًا بجولة التصويت، حيث يقرر اللاعبون إزالة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم محتالون. وبينما يعمل أعضاء الفريق على الهدم والبناء، يجب على مصاصي الدماء تجنب الشك أثناء انتقاء اللاعبين البشريين أثناء إكمالهم مهام وهمية في المنزل.

وهذه هي اللعبة الثالثة التي تصدرها Zynga من أجل منصة ألعاب سناب شات. ولكن نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته Among Us، يبدو أنها مهيأة لأن تحظى بشعبية عبر منصة الألعاب المتنامية في سناب شات.

وكانت اللعبة الأولى Bumped Out. وهي لعبة سيارات صغيرة حيث يتحكم اللاعبون في المركبات القابلة للتخصيص ويتنافسون باستخدام الصورة الرمزية لـ BitMoji. وجاء بعدها لعبة إطلاق النار المتعددة اللاعبين Tiny Royale.

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سناب شات تحصل على لعبة جديدة من Zynga

قدمت شركة سناب لأول مرة Snap Games إلى تطبيق سناب شات في عام 2019. وتتميز بالعناوين الأصلية وعناوين الجهات الخارجية مثل BitMoji Party و Zombie Escape.

كما قدمت الشركة ألعابًا أخرى متعددة اللاعبين مثيرة للاهتمام منذ ذلك الحين، ودخلت في شراكة مع مطورين آخرين.

وتبدو التجربة ناجحة حتى الآن. وقالت شركة سناب في شهر مايو إن ألعاب منصتها Snap Games وصلت إلى أكثر من 200 مليون لاعب في العامين الماضيين. ارتفاعا من نحو 100 مليون قبل عام.

ولعب هؤلاء الـ 200 مليون شخص الألعاب والتطبيقات المعروفة باسم minis عبر المنصة. علاوة على ذلك يلعب نحو 30 مليون مستخدم ألعاب سناب كل شهر. وبشكل عام، وصلت المنصة إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وقالت Zynga: نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع سناب لإنشاء ألعاب جديدة ممتعة تتناسب بسلاسة مع الآليات الاجتماعية لمنصتها. تعيد ReVamp تصور نوع لعبة الخداع الاجتماعي للاعبين من البشر ومصاصي الدماء من جميع مستويات المهارة.

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