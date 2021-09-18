سعة بطارية آيفون 13 ازدادت بشكل ملحوظ

وفرت شركة آبل معلومات رسمية حول أحجام بطاريات تشكيلة آيفون 13 من خلال ورقة معلومات المنتج المنشورة ضمن موقع Chemtrec لمعلومات المواد الخطرة والاستجابة لها.

وبالرغم من أن زيادة عمر البطارية يمكن أن يعزى إلى كفاءة الرقاقة. ولكن الشركة قامت بزيادة أحجام البطاريات عبر جميع هواتف آيفون الأربعة لعام 2021.

على سبيل المثال تدعي شركة آبل أنه عند بث الفيديو، فإن iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max يدومان 9 ساعات و 13 ساعة أطول من نماذج العام الماضي المكافئة، على التوالي.

وخلال حدث الشركة، تحدثت آبل عن عمر البطارية في تشكيلة آيفون الجديدة. وقالت إن آيفون 13 ميني يجب أن يحقق نحو 1.5 ساعة إضافية من الاستخدام بشحنة واحدة. بينما يستمر iPhone 13 لمدة 2.5 ساعة أطول. بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن نفس الزيادات في آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، مقارنة بنماذج آيفون 12 المكافئة.

ويظهر المستند أن بطاريات أجهزة آيفون قد أصبحت أكبر بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، أكبر بنسبة 13 في المئة في المتوسط. وأصبحت بطارية آيفون 13 برو ماكس قابلة للمقارنة نتيجة لذلك بأجهزة مثل Nintendo Switch.

وفي المستند، يتم الإبلاغ عن أحجام البطاريات بمقياس الواط الساعي بدلاً من مقياس الميلي أمبير التقليدي.

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وفيما يلي أحجام بطاريات هواتف آبل الجديدة ونماذج الجيل السابق، وفقًا للوثيقة:

الهاتف السعة السابق الزيادة النسبة المئوية iPhone 13 Mini 9.34 واط في الساعة 8.57 واط في الساعة 0.77 واط في الساعة 9.0 في المئة iPhone 13 12.41 واط في الساعة 10.78 واط في الساعة 1.63 واط في الساعة 15.1 في المئة iPhone 13 Pro 11.97 واط في الساعة 10.78 واط في الساعة 1.19 واط في الساعة 11.0 في المئة iPhone 13 Pro Max 16.75 واط في الساعة 14.13 واط في الساعة 2.62 واط في الساعة 18.5 في المئة

بطاريات آيفون 13 أصبحت أكبر

بالرغم من أن معظم الشركات المصنعة للهواتف تعطي أحجامًا للبطاريات بالميلي أمبير. ولكن غالبًا ما تكون أقل دقة وأصعب في مقارنة الأجهزة. لذلك مقياس الواط الساعي هو الأفضل.

وتقول آبل إنها تقدم هذه المعلومات إلى Chemtrec لمساعدة شركات الاتصالات على الامتثال. نتيجة لذلك تأتي هذه المعلومات مباشرة من المصدر.

علاوة على ذلك فمن الواضح أن الأحجام أصبحت أكبر بشكل ملحوظ في جميع المجالات. وكان الإصداران آيفون 12 وآيفون 12 برو يشتملان على نفس حجم البطارية. ولكن الآن بطارية iPhone 13 Pro أصغر من iPhone 13.

وبالمثل يتمتع الهاتفان بنفس الحجم. ولكن 13 برو يتضمن شاشة بمعدل تحديث أعلى ونواة GPU إضافية والمزيد من الكاميرات. نتيجة لذلك فمن المنطقي أن تكون المساحة المتاحة للبطارية أقل.

بالإضافة إلى ذلك جعلت شركة آبل كل نموذج أكثر سمكا وأثقل من سابقه. ومع تشكيلة iPhone 13 هذه، فإن الشركة تقدم هواتف أكبر ذات بطارية أفضل.

وعلى سبيل المقارنة، فيما يلي السعات المصنفة للهواتف والأجهزة الأخرى من خلال الرجوع إلى عمليات تفكيك iFixit. نتيجة لذلك يتضمن هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج بطارية بسعة 18.84 واط ساعي.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن هاتف جوجل بيكسل 5 بطارية بسعة 15.48 واط ساعي. بينما يتضمن Galaxy Note 20 Ultra بطارية بسعة 16.96 واط ساعي. من ناحية أخرى فإن جهاز نينتندو سويتش يتضمن بطارية بسعة 16 واط ساعي.

بالإضافة إلى ذلك فمن المحتمل أن بعضًا من زيادة عمر البطارية يأتي أيضًا من مكاسب كفاءة المعالج A15 Bionic.

ويختلف عمر البطارية باختلاف حالة الاستخدام والعديد من العوامل الأخرى. لذلك تختلف النتائج الفعلية. ولكن إذا كانت قريبة مما تروج له الشركة، فيجب أن تكون مشاهدة العرض المفضل لديك أمرًا سهلاً عبر هذه الأجهزة الحديثة.



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