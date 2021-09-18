جوجل تجلب ميزة خصوصية جديدة إلى الهواتف القديمة

أعلنت شركة جوجل أنها تجلب ميزة أذونات الإلغاء التلقائي الخاصة بنظام أندرويد 11 إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 6 والإصدارات الأحدث.

وكانت الشركة قد قدمت مع أندرويد 11 أذونات الإلغاء التلقائي التي منعت التطبيقات غير المستخدمة من الوصول إلى الأذونات الحساسة التي يمنحها المستخدم.

وبينما تظل ميزة الخصوصية هذه حاليًا حصرية لأجهزة أندرويد 11 والإصدارات الأحدث. ولكن تصل قريبًا إلى الإصدارات الأقدم من أندرويد – وصولاً إلى أندرويد 6.

ويبدأ طرح الميزة عبر الأجهزة التي تم تثبيت خدمات جوجل بلاي عليها في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول الشركة إنه يجري تمكين الميزة افتراضيًا للتطبيقات التي تستهدف أندرويد 11 (مستوى API 30) أو أعلى.

وبالنسبة للتطبيقات التي تستهدف مستويات واجهة برمجة التطبيقات من 23 إلى 29، يتعين على المستخدمين تمكينها يدويًا من الإعدادات.

وتعمل ميزة إعادة تعيين الإذن تلقائيًا على إبطال الأذونات الحساسة الممنوحة للتطبيقات التي لم يصل إليها المستخدم منذ بضعة أشهر.

على سبيل المثال ، إذا سمحت لأحد التطبيقات بالوصول إلى موقعك ولسبب ما لم تفتح هذا التطبيق لفترة طويلة، فإن الميزة تلغي تلقائيًا إذن الموقع لهذا التطبيق، ويتعين على التطبيق طلب إذن الموقع مرة أخرى عند فتحه.

ولن يتم تطبيق ميزة إعادة الضبط التلقائي للإذن على تطبيقات مسؤول الجهاز، وبالمثل، لن يتم أيضًا إبطال الأذونات التي تم تحديدها من خلال سياسة المؤسسة.

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جوجل تجلب ميزة إبطال الأذونات تلقائيًا لمليارات الهواتف القديمة

تتوافق هذه الميزة أيضًا مع وضع الإسبات للتطبيق في أندرويد 12. وإذا لزم الأمر، يمكن لمطور التطبيق أيضًا أن يطلب من المستخدم تعطيل ميزة إذن إعادة الضبط التلقائي.

وإذا كان تطبيقك يستهدف مستوى API 30 أو أعلى وترغب في مطالبة المستخدم بتعطيل إعادة الضبط التلقائي للإذن، فإنك تحتاج إلى استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة عبر المنصات التي تعد جزءًا من مكتبة Jetpack Core.

ويعد القيام بذلك مفيدًا للتطبيقات التي تعمل بشكل أساسي في الخلفية، مثل تطبيق مصاحب لساعتك الذكية.

وقد تبدو ميزة الإلغاء التلقائي للإذن التي تشق طريقها إلى هواتف أندرويد القديمة غير مهمة. ولكن بالنظر إلى أن دعم البرامج للعديد من هذه الهواتف القديمة قد توقف منذ فترة طويلة، فإنها بالتالي أكثر عرضة للاستغلال من قبل التطبيقات الضارة.

ويتم طرح ميزة إعادة الضبط التلقائي للإذن تدريجياً إلى أندرويد 6 عبر خدمات جوجل بلاي اعتبارًا من شهر ديسمبر 2021.

وتقول الشركة إن الميزة تصل إلى جميع الأجهزة المؤهلة بحلول الربع الأول من عام 2022. ويتم إطلاق واجهات برمجة التطبيقات لإعادة الضبط التلقائي عبر المنصات اليوم في مرحلة تجريبية مع Jetpack Core 1.7.0. ولكن يتم إطلاقها كواجهة برمجة تطبيقات مستقرة في شهر أكتوبر 2021.

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