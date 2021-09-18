أمريكا تستهدف مدفوعات الفدية بالعملات المشفرة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك العقوبات، لجعل الأمر أكثر صعوبة على المتسللين الذين يستخدمون العملات المشفرة للاستفادة من هجمات الفدية.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر مطلعة إن وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وذكرت وول ستريت جورنال أن الإدارة قد تصدر أيضًا إرشادات جديدة للشركات فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها من خلال الامتثال لطلبات دفع الفدية، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الأخرى.

وأضاف التقرير أن القواعد الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وقواعد تمويل الإرهاب، التي من المتوقع أن تظهر في وقت لاحق من هذا العام، تهدف إلى الحد من استخدام العملات المشفرة للمدفوعات في هجمات الفدية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وبحسب ما ورد تستهدف العقوبات متداولين محددين وبورصات العملات المشفرة، على أمل ردع البورصات عن معالجة هذه المعاملات عند إجرائها.

وقد تكون هذه الإجراءات المقترحة الخطوة الأكثر أهمية لإدارة بايدن لمعالجة موجة هجمات برامج الفدية التي نمت من حيث الحجم والتكرار خلال العام الماضي.

وفي شهر مايو، توقف أحد أكبر خطوط الأنابيب الأمريكية، Colonial Pipeline، بعد هجوم فدية. ودفعت الشركة أكثر من 4 ملايين دولار كفدية للمهاجمين من أجل إعادة خط الأنابيب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت جامعة هوارد أبوابها. وذلك بعد أن تسبب هجوم ببرنامج الفدية في تعطيل خدمات الحاسب والتكنولوجيا.

وفي شهر مايو، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يسهل على الشركات الحكومية والقطاع الخاص مشاركة المعلومات في أعقاب الهجمات الإلكترونية. وطلب الأمر أيضًا من الوكالات الحكومية نشر خدمات المصادقة المتعددة العوامل في أنظمتها.

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مدفوعات الفدية بالعملات المشفرة مستهدفة

تستمر هجمات الفدية في إحداث مشكلات مهمة للكيانات العامة والخاصة من جميع الأحجام.

ووجدت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني Sophos أن متوسط تكلفة استرداد الفدية ارتفع من أكثر من 760 ألف دولار العام الماضي إلى 1.85 مليون دولار في عام 2021.

وغالبًا ما يطلب المتسللون الدفع بالعملات المشفرة نظرًا لسهولة إرسال مدفوعات الفدية. ومن الصعب. ولكن ليس من المستحيل، أن تقوم سلطات تطبيق القانون بتعقب المدفوعات بمجرد إرسال العملة المشفرة.

وبدأ كابوس الفدية في عام 2019 عندما قدمت مجموعة Maze تكتيكات ابتزاز مزدوجة. وتطور هذا التكتيك مؤخرًا.

وظهرت منذ عام 2019 العديد من مواقع تسريب البيانات، مثل موقع Maze على الويب، ومدونة Happy Blog التي تديرها REvil و Conti News و Babuk Locker.

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