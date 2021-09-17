ويكيبيديا تحظر محررين مرتبطين بمجموعة صينية

عانت موسوعة ويكيبيديا من تسلل سعى إلى تعزيز أهداف الصين، حسبما قالت المنظمة الأمريكية غير الربحية التي تمتلك الموسوعة التي يحررها المتطوعون.

وقالت مؤسسة ويكيميديا إن التسلل هدد أسس ويكيبيديا ذاتها. نتيجة لذلك حظرت المؤسسة سبع محررين مرتبطين بمجموعة صينية.

واتهم الويكيميديون الصينيون المؤسسة بالافتراء الذي لا أساس له من الصحة على مجموعة صغيرة من الناس.

وقالت نائبة رئيس المؤسسة ماجي دينيس في مذكرة للمتطوعين: هذه القضية غير مسبوقة من حيث النطاق.

وأضافت أن المؤسسة كانت تحقق في اختراق ويكيبيديا باللغة الصينية منذ ما يقرب من عام. ولكن أدت التهديدات الموثوقة لسلامة المتطوعين في هذا الصيف إلى إعطاء الأولوية للاستجابة السريعة.

وكتبت دينيس أن المؤسسة كانت تقاتل ضد الاستيلاء، حيث تسيطر مجموعة ما على تحرير ويكيبيديا لصالح وجهة نظر معينة. وقد شكلت مؤخرًا فريق معلومات مضللة.

وفي هذه الحالة، حاول المتسللون الترويج لأهداف الصين، وكان التحكم في المحتوى هدفاً.

وقالت دينيس: لست في وضع يسمح لي بتوجيه أصابع الاتهام إلى الدولة الصينية ولا أمتلك معلومات من شأنها أن تدفعني للقيام بذلك.

وقالت ويكيبيديا إن التحقيقات الطويلة والعميقة مع الويكيميديين الصينيين، وهي مجموعة تدعي أن لديها نحو 300 عضو، أدت إلى حظر سبع مستخدمين وإزالة امتيازات المسؤول من 12 آخرين.

وكان هناك قلق من التلاعب بالانتخابات الخاصة بمناصب إدارية قوية، وقد تتعرض عملية التحرير لخطر الإرهاق.

كما طلب من المحررين الآخرين تعديل سلوكهم. وفي منشور ردًا على الحظر، اتهم الويكيميديون الصينيون المؤسسة بالتصرف بشكل مخالف لمشاعر وآراء المجتمع.

ولكن دينيس قالت إن المؤسسة تصرفت في وعي بالصراع بين الويكيميديين الصينيين والمتطوعين في هونغ كونغ.

وذكرت صحيفة Hong Kong Free Press في شهر يوليو وجود معارك بين المحررين المتنافسين حول مقالات تصف الأحداث السياسية. وتفاقم الوضع بعد إغلاق صحيفة Apple Daily في هونغ كونغ واعتقال كبار مسؤوليها.

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التحكم في محتوى ويكيبيديا

زعمت صحيفة Hong Kong Free Press أن محرري الصين كانوا يدفعون بشكل متزايد لاستخدام وسائل الإعلام الحكومية الصينية كمصادر إخبارية موثوقة في مقالات الموسوعة.

وكشفت أن البعض ناقش الإبلاغ عن محرري هونغ كونغ لشرطة الأمن القومي في المدينة في مجموعات الدردشة عبر الإنترنت.

وقالت سيلينا تشينج مراسلة Hong Kong Free Press إن بعض أعضاء مجتمع ويكيبيديا في هونغ كونغ يخشون الآن التعليق على المقالات الحساسة سياسيًا. وإن مستخدمي هونغ كونغ يخشون من احتمال استهدافهم نتيجة الكشف عن هوياتهم. وطلبوا من فريق الثقة والأمان في مؤسسة ويكيميديا ​​مساعدتهم.

وقبل أسابيع من ذلك، قامت المؤسسة، ردًا على تحذير أمني، بتقييد الوصول إلى معلومات التعريف الشخصية في منطقتين قضائيتين حيث تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا، بما في ذلك الصين.

وكانت تخشى أن يتم استغلال المتطوعين أو إجبارهم على مشاركة البيانات الشخصية من قبل جهات حكومية أو غيرهم ممن لديهم مصلحة في تحيز المعلومات.

وقالت دينيس إن البرنامج أظهر أن إجراءات المؤسسة قد نجحت ولم يتم إساءة استخدام أي بيانات. ولكن الإجراء الأخير لمواجهة التسلل كان ضروريًا لأن الأفراد عرّضوا أنفسهم عن غير قصد للخطر من خلال مشاركة معلومات عن أنفسهم، مثل حضور الاجتماعات المحلية أو مشاركة عناوين البريد الإلكتروني الشخصية مع مستخدمين آخرين.

وأضافت: عندما يكون لدى المؤسسة معلومات موثوقة تفيد بأن بعض المتطوعين قد لا يتفاعلون بحسن نية. فإننا نشعر أنه من الضروري حماية المجتمع عن طريق منع هؤلاء الأفراد من الوصول. ويتم في مثل هذه الحالات حظر المستخدمين.

وأوضحت المؤسسة أنها حريصة على ألا تثني أي من الخطوات المتخذة لحماية الموسوعة المتحدثين باللغة الصينية عن الانضمام إلى المجتمع أو المتطوعين في الصين الذين عملوا من أجل معرفة مجانية ومفتوحة.

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