مايكروسوفت أوفيس 2021 قادم في 5 أكتوبر

تطرح شركة مايكروسوفت الإصدار الجديد للمستهلك من مجموعة الإنتاجية الخاصة بها مايكروسوفت أوفيس لنظامي التشغيل ويندوز و macOS في الخامس من أكتوبر، في نفس اليوم الذي تصدر فيه الشركة رسميًا نظام التشغيل ويندوز 11.

وبينما قد يكون بعض الأشخاص قد انتقلوا إلى Microsoft 365 المستند إلى السحابة، الذي يقوم تلقائيًا بتحديث تطبيقات مايكروسوفت أوفيس بأحدث الميزات إذا كان لديك اشتراك نشط، فقد لا يرغب البعض منا في الاشتراك لاستخدام Word أو Excel. لذلك تطلق الشركة إصدار الترخيص الدائم من مجموعة الإنتاجية.

ويمثل مايكروسوفت أوفيس 2021 ترقية لمجموعة مايكروسوفت أوفيس 2019.

وبينما لم تعلن الشركة رسميًا عن الميزات الجديدة، فقد استعرضت ما يمكن أن نتوقعه في إصدار المجموعة للعملاء التجاريين والحكوميين المسمى قناة خدمة مايكروسوفت أوفيس طويلة المدى LTSC.

وتتضمن هذه الميزات دعم الوضع الداكن، ووظائف وصيغ Excel الجديدة مع دعم المصفوفات الديناميكية، وطريقة أفضل للبحث في مجموعة من الخلايا، وتحسين تسجيل عرض الشرائح لبرنامج PowerPoint.

كما أنه يضيف دعمًا متعدد التطبيقات للإصدار 1.3 من تنسيق OpenDocument. ويحصل آوتلوك على بحث محسن وخيارات ترجمة أفضل داخل التطبيق لأكثر من 70 لغة.

وقالت الشركة إنها تدعم المجموعة الجديدة لمدة خمس سنوات، وهي مدة أقصر قليلاً من الدعم لمدة سبع سنوات المقدم مع المجموعات السابقة.

ولكن هذا الإصدار دائم، مما يعني أنه لن تكون هناك تحديثات متسقة للميزات مثل الاشتراك من خلال Microsoft 365. كما أن هذا الإصدار مخصص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيار الشراء لمرة واحدة.

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مايكروسوفت تطرح الإصدار الجديد من مجموعتها الإنتاجية

لن يتضمن الإصدار الجديد تعاونًا في الوقت الفعلي أو أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من Word و Excel و PowerPoint.

وإذا كنت تريد الوصول إلى أحدث الميزات المستندة إلى السحابة. بما في ذلك عدد كبير من أدوات التعاون عن بعد الجديدة. فإنه يجب عليك الاشتراك في Microsoft 365.

ولم تعلن الشركة عن السعر حتى الآن. ولكن كما ورد في شهر فبراير، فإن سعر الشراء لمرة واحدة يظل مماثلًا للمستخدمين الشخصيين ومستخدمي الشركات الصغيرة.

وبينما تريد الشركة بالتأكيد أن يستخدم الأشخاص Microsoft 365، فمن شبه المؤكد أن ترخيص المجموعة الجديدة يكون أرخص من الاشتراك.

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