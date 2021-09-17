كيفية إنشاء قرص USB قابل للإقلاع لنظام ويندوز 10

يعد إنشاء قرص USB قابل للإقلاع أمرًا ضروري للغاية إذا كنت تستخدم حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. وذلك لأهميته في توفير الوقت عند الحاجة إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل من جديد عند مواجهة مشكلات في الأداء.

إنشاء قرص USB قابل للإقلاع لنظام ويندوز 10

تقدم شركة مايكروسوفت أداة مخصصة يمكنك استخدامها لتنزيل صورة نظام ويندوز 10 لإنشاء قرص USB قابل للإقلاع.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مايكروسوفت عبر هذا الرابط

مرر للأسفل ثم اضغط على خيار تنزيل الأداة الآن لتنزيل أداة إنشاء وسائط تثبيت ويندوز.

افتح مجلد التنزيلات ثم انقر نقرًا مزدوجًا على ملف MediaCreationTool21H1 لتشغيله.

تشير الأرقام الأربعة الأخيرة من اسم الملف إلى رقم إصدار ويندوز 10.

قم بالموافقة على شروط وأحكام مايكروسوفت. ثم حدد خيار إنشاء وسائط التثبيت لحاسب آخر.

اضغط على خيار التالي للمتابعة.

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في النافذة التالية حدد اللغة وإصدار نظام التشغيل وبنيته.

حدد المربع بجوار خيار استخدام الخيارات الموصى بها لهذا الحاسب إذا لم تكن متأكدًا ومن ثم اضغط على خيار التالي.

قم بتوصيل قرص USB بالحاسب ثم حدد الخيار الأول واضغط على خيار التالي.

حدد قرص USB من القائمة. وكن متأكدًا من اختيار القرص الصحيح.

اضغط على خيار التالي.

تبدأ الأداة بإنشاء نسخة من نظام التشغيل في قرص USB.

يجب أن تستغرق العملية نحو 30 دقيقة وقد تزيد قليلًا حسب سرعة الإنترنت لديك.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار إنهاء وقم بإزالة قرص USB من الحاسب.

ومن الآن فصاعدًا إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت النظام فيمكنك توصيل القرص بالحاسب ومن ثم تحديد خيار الإقلاع من قرص USB في إعدادات BIOS.

ويمكنك القيام بذلك من خلال الضغط على مفتاح Esc أو F2 أثناء بدء تشغيل الحاسب. علمَا أن مفتاح الدخول إلى إعدادات BIOS يختلف باختلاف نموذج الحاسب والشركة المصنعة له.

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