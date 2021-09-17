الشائعات حول منتجات آبل لم تعد مؤكدة

شهد حدث شركة آبل بعض المفاجآت الكبيرة. وذلك ليس بسبب وجود إعلانات غير متوقعة. ولكن لأننا لم نر الأشياء التي اعتقدنا أننا قد نحصل عليها بحسب الشائعات، التي يبدو أنها لم تعد شيئًا مؤكدًا كما كانت في السنوات السابقة.

على سبيل المثال، ترددت شائعات عن إعادة تصميم ساعة آبل بالكامل، التي تتميز بحواف مسطحة وشاشة مسطحة.

وقد ظهر هذا التصميم في العروض المسربة عبر ملفات CAD (المخطط الثلاثي الأبعاد للمنتجات). كما أكد التصميم مراسل وكالة بلومبرج مارك جورمان قبل يومين من الحدث.

وفي حين أن Apple Watch التي ظهرت تتضمن بعض التعديلات على التصميم. ولكن لا تشبه ما كان متوقعًا.

كما أفاد محلل بارز آخر، مينغ تشي كو، قبل أيام من الحدث أن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من AirPods المعاد تصميمها لتشمل سيقان أقصر.

وترددت شائعات عن إعادة تصميم سماعة الأذن اللاسلكية لعدة أشهر من قبل مارك جورمان. وظهرت صور مزعومة لها.

وكتبت بعض المنشورات المشهورة أن الشركة على وشك بدء الإنتاج في شهر أغسطس. ولكن لم تعلن عنها الشركة.

واقترح جورمان أيضًا أن آيفون 13 يمكن أن يتميز بشاشة تعمل دائمًا، وذلك بفضل شاشة LTPO التي يمكن أن تسمح نظريًا بمعدل التحديث المنخفض اللازم لجعل التشغيل الدائم لا يؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف.

وتم دعم الشائعات بشأن الشاشة التي تعمل دائمًا من قبل المسرب المعروف ماكس وينباخ في وقت سابق من هذا العام. ولكن لم تعلن الشركة عن هذه الميزة التي كانت عنصرًا أساسيًا في هواتف أندرويد منذ سنوات.

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شائعات آبل لم تعد مؤكدة كما كانت في السابق

قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن آيفون 13، كتب كو أنه قد يكون لديه القدرة على التواصل مع الأقمار الصناعية، مما يتيح لك إجراء مكالمات أو رسائل نصية دون خدمة خلوية.

وعرضت وكالة بلومبرج تفسيرها الخاص قائلة إن الشركة كانت تعمل على ميزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية للاستخدام في حالات الطوارئ. ولكن الشركة لم تعلن أو تشير إلى إمكانية التواصل مع الأقمار الصناعية.

وبالرغم من ذلك، فإن بعض الأسماء الكبيرة مثل كو وجورمان تقدم شائعات شبه دقيقة في كثير من الأحيان، إذ إن الشائعات حول إعادة تصميم آيباد ميني وشاشة آيفون ذات معدل التحديث العالي والنتوء الأصغر ووضع الكاميرا السينمائي تحققت كلها.

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