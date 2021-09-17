إنستاجرام تضيف أداة البحث في الخريطة الجديدة

أطلقت منصة إنستاجرام اختبارًا مباشرًا لميزة جديدة تسمى البحث في الخريطة Map Search في أستراليا ونيوزيلندا، التي تمكن المستخدمين من اكتشاف الأنشطة التجارية والمواقع ذات الأهمية عبر الخريطة داخل التطبيق، والعثور على معلومات حول كل نشاط تجاري مدرج، بالإضافة إلى المشاركات العامة الموسومة بهذا الموقع.

ويطلب من المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الخيار الجديد النقر على أيقونة الخريطة في أعلى يمين علامة التبويب اكتشاف. ويرتبط بعد ذلك بتجربة بحث الخرائط الجديدة، التي تسلط الضوء على المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، وكذلك المتاجر وأماكن الترفيه والمزيد.

وعند النقر على إحدى علامات الموقع الجديدة، فإنها تتوسع وتعرض المزيد من المعلومات حول هذا المكان. وبالنسبة للشركات، يتضمن ذلك ساعات العمل، ومعلومات العنوان والسعر، بالإضافة إلى الاتصال من خلال ملف تعريف IG الخاص بهم، وعرض شبكي للمنشورات العامة التي تم وضع علامة عليها في هذا الموقع.

ومن المفترض إضافة معلومات التسعير في ملفات تعريف الأعمال عبر المنصة، مما يوفر خيارًا للعلامات التجارية لاختيار قائمة الأسعار الخاصة بهم في الشاشة، التي يمكن أن تكون، بالنسبة للمطاعم، متوسط ​​تقديري لسعر كل وجبة، وسعر التذكرة لأماكن الترفيه.

وتوفر هذه الإضافة اتصالًا مباشرًا أكثر بين إنستاجرام والشركات، وهو عنصر تسعى المنصة بشكل متزايد للتأكيد عليه، عبر أدوات مثل المتاجر وخيارات الترويج الجديدة.

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إنستاجرام تركز على اكتشاف الأنشطة التجارية

تقول المنصة إن أكثر من 200 مليون شركة تستخدم إنستاجرام كل شهر، بينما يتابع 90 في المئة من مستخدميها نشاطًا تجاريًا واحدًا على الأقل، وعلى هذا النحو، فإن تبسيط هذا الاتصال يتماشى مع كل من عادات الاستخدام وزيادة الطلب على الأعمال.

وتتشابه الميزة مع أداة الخرائط المتقدمة في سناب شات، التي تعرض الآن أيضًا معلومات العمل بنفس الطريقة.

وأضافت منصة سناب شات ميزة “أماكني المفضلة” إلى خريطتها في شهر يوليو. التي تسلط الضوء على الأنشطة التجارية الشهيرة، وكذلك الأماكن التي زرتها سابقًا، عبر شاشة عرض الخريطة.

كما عادت قصص الموقع للظهور، حيث يتم مشاركة القصص العامة باستخدام علامة الموقع. وتظهر الآن أيضًا عبر شاشة عرض الخريطة، مع صورة مستديرة (بدلاً من مربع) وحلقة Stories الملونة.

وعند النقر فوقها، فإن بإمكانك البحث في القصص العامة من مواقع محددة. ويمكنك سحب الخريطة حولها للتحقق من قصص الموقع من جميع أنحاء العالم.

وكانت المنصة قد أزالت في شهر أكتوبر من العام الماضي قصص الموقع. وذلك كجزء من التغييرات المؤقتة للمنصة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة. التي تم تصميمها للحد من انتشار المعلومات المضللة.

وبعد 10 أشهر من الغياب، عادت الميزة من جديد. ولكن ضمن الخريطة، حيث يمكنك عرض القصص حسب الموقع مرة أخرى، التي كانت مطلوبة كثيرًا من قبل المستخدمين.

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