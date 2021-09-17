إمكانيات الوضع السينمائي في آيفون 13 الجديد

أعلنت آبل عن الوضع السينمائي في آيفون 13، وهو أحد الأمور التي لطالما طالب بها محبو آبل، ويعتبر هذا الوضع تطورًا لوضع Portait الذي قدمته آبل في آيفون 7 قديمًا.

وقد أشعلت آبل الإنترنت عندما أعلنت عن هذا الوضع وعرضت إمكانياته على تسجيل مقاطع فيديو سينمائي عبر آيفون 13.

ولكن يحتاج هذا الوضع إلى مساعدة خارجية من أجهزة اضاءة وتمثيل حتى تتمكن من الوصول إلى النتيجة التي عرضتها آبل.

ويعتبر هذا الوضع خطوة إضافية في طريق إستبدال الكاميرات الاحترافية بالهواتف تمامًا، حيث أعلنت آبل أن آيفون 13 برو قادرة على تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ProRes الاحترافي.

لذلك نستعرض معكم اليوم الإمكانيات التي عرضتها آبل في مؤتمرها للوضع السينمائي الجديد.

اقرأ ايضًا: أهم الأسئلة حول ساعة آبل 7 عن الأحزمة والألوان

أهم إمكانيات الوضع السينمائي في آيفون 13

يعمل الوضع السينمائي بطريقة تشبه وضع Portrait في الصور، حيث يسمح لك بالتركيز على غرض ما وتعتيم الخلفية.

وقد تبدو هذه الميزة قديمة ومكررة في الكثير من الكاميرات والهواتف الإحترافية، ولكن الاختلاف هنا أنك تستطيع تغيير نقطة التركيز أثناء تصوير المقطع.

كما تستطيع تعديل نقطة التركيز بعد تصوير المقطع وأثناء المونتاج الخاص به، لذلك يتيح الكثير من الاستخدامات للمصورين المحترفين.

اقرأ ايضًا: أسباب تدفعك للترقية إلى هواتف آيفون 13

وقد استعرضت آبل الإمكانيات التالية للوضع السينمائي:

أولًا، النقر على الشاشة لوضع شيء أو شخص في إطار التركيز وتعتيم الخلفية، وتعمل بالطريقة المعتادة للتركيز.

ثانيًا، يقوم الآيفون بالتبديل تلقائيًا بين نقاط الاهتمام والتركيز، وقد عرضت آبل هذه الميزة عبر التركيز على شخص وعندما نظر إلى السيدة خلفه فإن الهاتف غير نقطة التركيز تلقائيًا.

ثالثًا، تتبع والتركيز على شخص بعينه في الإطار، حيث تستطيع الضغط عليهم للتركيز والضغط مرة ثانية لتتبع حركتهم.

ويعني هذا أن يظل الشخص في مربع التتبع تلقائيًا مهما تحرك في المكان حول الهاتف وغير موقعه.

رابعًا، استخدام الكاميرا واسعة الزاوية للغاية لاستشعار دخول شخص جديد إلى إطار الكاميرا الرئيسية، وتعديل التركيز حتى يشملهم.

وأخيرًا، تغيير التركيز بعد الإنتهاء من تصوير المقطع، وذلك حتى تتمكن من معالجة المقاطع بشكل جيد بعد الانتهاء من تصويرها.

ويمكنكم مشاهدة المقطع التالي لاستعراض تقنية الوضع السينمائي في آيفون 13 بشكل مفصل، وحتى تشاهدوا استخداماتها مباشرةً.

اقرأ ايضًا: مقارنة بين هاتفي آيفون 13 و آيفون 13 برو