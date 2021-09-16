مقارنة بين واجهتي One UI و One UI Core من سامسونج

تتميز شركة سامسونج بتقديمها لعدد كبير من الهواتف الذكية في جميع الفئات السعرية. ويمكن تقسيم هواتف جالاكسي لثلاث فئات، وهم الهواتف الاقتصادية، والهواتف المتوسطة، وأخيرًا الهواتف الرائدة.

وبطبيعة الحال فإن هواتف كل فئة سعرية تأتي مع مميزات ومواصفات تناسب مع فئتها. ونظرًا للفروقات الكبيرة في المواصفات والأداء بين كل تلك الإصدارات فإن سامسونج تطور واجهتيّ استخدام، وهما One UI و One UI Core.

ويتم استخدام واجهة استخدام One UI Core في الهواتف الضعيفة والاقتصادية عمومًا. بينما تتواجد الواجهة الرئيسية One UI في الهواتف المتوسطة والرائدة.

وبناءًا على ما سبق فإن واجهة One UI Core أضعف بكثير من واجهة One UI الأساسية، وبالتالي هناك فروق كبيرة بين الواجهتين، وفي هذا المقال نقارن بينهما.

اقرأ أيضًا: سامسونج تطرح إصدارًا تجريبيًا من أندرويد 12

مقارنة بين واجهتي One UI و One UI Core

يمكن وصف إصدار One UI Core بأنه الإصدار المخفف من واجهة One UI الرئيسية، أي أنها ليست واجهة مختلفة كليًا، بل يمكن اعتبارها نفس الواجهة لكن محذوف منها عدد كبير من المميزات والخصائص.

ويتواجد إصدار One UI Core في هواتف فئة جالاكسي A وهواتف فئة جالاكسي M. ومثال على ذلك هواتف جالاكسي A02، و A11، و A21s، و A10s، و M10، و M11، وغيرهم. وتخصص سامسونج صفحة على موقعها تضم كل الهواتف التي تأتي مع هذا الإصدار.

وبصورة عامة، إصدار One UI Core ليس فقيرًا كما يمكن أن تظن، بل إنه مزود بمعظم الخصائص الأساسية، مثل الاستخدام بيد واحدة، والإيماءات، ووضع التركيز، والوضع المظلم، وخاصية اخفاء التطبيقات، والمزيد.

اقرأ أيضًا: مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

مميزات غير متاحة في One UI Core

ومن ناحية أخرى فهناك عدد من المميزات الشائع استخدامها بين مستخدمي هواتف جالاكسي لا تتواجد ضمن إصدار Core، ولعل أولها هو تطبيق Good Lock.

ويتيح تطبيق Good Lock تخصيص وتعديل عدد كبير من خواص الهاتف، بما في ذلك شاشة القفل، شريط الإشعارات، وغيرها الكثير، إلا أنه ليس متوفرًا لعدد كبير من دول الوطن العربي ويجب تحميله بشكل خارجي لاستخدامه.

اقرأ أيضًا: أهم الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها قريبًا

وإلى جانب ذلك فإن واجهة One UI Core لا تدعم خاصية Windows Link للربط بين هواتف سامسونج والحواسيب الشخصية بنظام ويندوز. أيضًا فإن الواجهة لا تدعم المساعد الشخصي Bixby، وبالرغم من أنه غير مشهور ولا يحظى باهتمام المستخدمين عادةً، إلا أنها تظل ميزة مفقودة.

اقرأ أيضًا: كيفية تغيير الخط في هواتف سامسونج

كما أن واجهة One UI Core لا تدعم وضع الاستخدام السهل Easy Mode. والذي يزيد من حجم العناصر على الشاشة بما يناسب كبار السن. إلى جانب افتقاد الواجة إلى خاصية Samsung Pay للدفع من خلال الهاتف.

وأخيرًا فالواجهة تفتقر أيضًا إلى خاصية المجلد الآمن. والذي يسمح بإخفاء الملفات وحتى التطبيقات بعيدًا عن محتوى الجهاز نفسه.

اقرأ أيضًا: كيف يمكنك إخفاء ملفاتك وتطبيقاتك المهمة على هاتف سامسونج؟