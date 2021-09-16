كيفية نقل جميع بياناتك إلى هاتف آيفون جديد

أطلقت آبل هاتف آيفون 13 الجديد منذ أيام، لذلك يفكر الكثيرون في الترقية إليه بدلًا من هواتف آيفون القديمة.

وتعتبر عملية نقل البيانات من هاتف آيفون قديم إلى هاتف جديد أحد أكثر الأمور المزعجة بالنسبة للمستخدمين والتي تجعلهم يتوقفون عن الترقية.

وتعلم آبل جيدًا هذا الأمر، لذلك قررت أن تجعل عملية نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد سهلة ودون عناء.

وتعمل هذه الطريقة عبر أخذ نسخة احتياطية من الهاتف القديم واستعادتها إلى الهاتف الجديد مباشرةً أو الاعتماد على تطبيق نقل الهواتف الخاص بآبل.

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نقل بيانات آيفون القديم إلى الهاتف الجديد بدون حاسوب

تعتمد هذه الطريقة على تطبيق تقوم آبل بإضافته إلى جميع الهواتف تلقائيًا يدعى تطبيق الإنتقال.

ويعمل هذا التطبيق على إنشاء إتصال سواءً كان سلكيًا أو لا سلكيًا بين الهاتفين وبعد ذلك نقل البيانات تلقائيًا بينهما.

ويمكنك استخدام هذا التطبيق عبر الخطوات التالية:

تحتاج للاستخدام هذه الطريقة عندما تقوم بفتح هاتفك الجديد مباشرةً، لذلك لا تفتح الهاتف حتى تكون مستعدًا للانتقال.

وعندما تفتح الهاتف الجديد، فإنك تجد اختيار ادخال بيانات حساب آبل الخاص بك، قم بإدخال بيانات الحساب.

وبعد ذلك يعرض عليك التطبيق أن ينقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد.

ومن ثم ضع الهاتفين جنبًا إلى جنب وتأكد من أن الهاتفين متصلين بمصدر كهرباء، وأن يكون الهاتفين على نفس شبكة الإنترنت.

ويمكنك التخلي عن هذه الخطوة عبر توصيل الهاتفين معًا سلكيًا، ولكن تطلب هذه الطريقة الكثير من المحولات وتمنعك من شحن الهاتف أثناء عملية النقل.

وعندما يتم الإتصال بين الهاتفين بأي طريقة تجد شاشة الهاتف الجديد تعرض رسومات متحركة سريعة، وشاشة القديم قد فتحت تطبيق الكاميرا.

ويطلب منك التطبيق توجيه كاميرا الهاتف القديم إلى شاشة الهاتف الجديد حتى يتم توثيق الإتصال.

وبعد ذلك تبدأ عملية نقل البيانات، وعندما تنتهي فإن الهاتف الجديد يطلب منك إدخال بيانات حساب آبل الخاصة بك.

وعندما تنتهي من النوافذ التي تطلب منك قراءة الشروط وغيرها من الأمور، فإن عملية النقل تكون إنتهت.

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استخدام حاسوب ماك

يمكنك الاعتماد على هذه الطريقة إذا أردت نقل النسخة الاحتياطية من حاسوب ماك، ولكن يجب أن تخذها في البداية.

وبعد ذلك قم بتوصيل هاتف آيفون الجديد إلى حاسوبك وافتح تطبيق مستكشف الملفات واضغط على الهاتف الجديد في القائمة اليسرى.

ويسألك الحاسوب بعد ذلك إن كنت ترغب في تجهيز الهاتف كهاتف جديد تمامًا واستعادته من نسخة احتياطية.

ويمكنك الإطلاع على هذه الطريقة بتفاصيل أكثر عبر الموضوع التالي : طرق أخذ نسخة احتياطية من آيفون