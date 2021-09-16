كيفية اختيار بنك طاقة مناسب

يتعرض جميع المستخدمين لمواقف تحتاج منهم أن يكونوا متصلين بالإنترنت بشكل مستمر. وذلك إما للتسلية أثناء السفر والرحلات أو حتى لأغراض العمل والإنتاجية. وهنا تأتي أهمية بنك الطاقة.

ويقدم بنك الطاقة فائدة كبيرة للمستخدمين. حيث إنه قابل للحمل لأي مكان وقادر على شحن الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي لعدد كبير من المرات المتتالية قبل أن يحتاج المستخدم لشحنه. إلا أن بنوك الطاقة تختلف عن بعضها البعض في أمور عديدة.

ولا يمكن لبنك طاقة واحد أن يكون مثاليًا لجميع المستخدمين باختلاف استخداماتهم. لذلك يجب اختيار بنك الطاقة المناسب بحرص قبل إتمام عملية الشراء. وفي هذا المقال نتحدث عن أهم العوامل التي يجب الانتباه إليها قبل الشراء، والتي تفرق بين كل بنك وآخر.

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السعة ومنافذ الشحن في بنك الطاقة

كما هو معروف بالنسبة للجميع، بنك الطاقة Power Bank هو عبارة عن بطارية كبيرة يقوم المستخدم بشحنها عندما يكون في المنزل ويحملها معه لاحقًا لأي مكان ليشحن هواتفه وأجهزته الذكية الأخرى من خلالها.

ولهذا فأهم الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المستخدم هي وبدون شك السعة. وتقاس سعة بطارية بنك الطاقة بالمللي أمبير تمامًا مثل بطاريات الهواتف الذكية.

والقياسات الأكثر شيوعًا هي 10,000mAh و 15,000mAh و 20,000mAh. وإذا كانت بطارية هاتفك الذكي سعتها 4,000mAh فهذا يعني أن القياس الأول سيشحنها مرتين ونصف، وهكذا.

وبشكل عام يفضل أن يتم شراء أكبر سعة متاحة، إلا أنه وكلما زادت السعة كلما زاد الحجم والوزن من ناحية، وزاد السعر من ناحية أخرى، لذلك يبقى خيار 15,000mAh مثاليًا لمعظم المستخدمين، إلى جانب إصدارات 20,000mAh النحيفة والخفيفة.

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ومن ناحية أخرى فإن عدد المنافذ هو عامل مهم يجب الانتباه له أثناء الشراء. حيث إن قدوم البنك مع منفذ واحد فقط يعني أنه قادر على شحن جهاز واحد فقط، في حين أن البطاريات مع منفذين تكون قادرة على شحن جهازين.

الحجم وسرعة الشحن

يختلف البشر في أذواقهم وطريقة حياتهم، لذلك يجب على كل مستخدم أن يختار الحجم والوزن المناسبين له. بعض البطاريات المحمولة تأتي بوزن ثقيل وحجم أكبر من اللازم، والبعض الآخر يأتي بتصميم أكثر نحافة وعصرية، لكن بسعر أغلى عادةً.

ولعل الوزن المثالي لبنك الطاقة يجب أن يتراوح بين 250 – 300 جرام، خصوصًا إن كان المستخدم يخطط لحمله مع الهاتف أثناء الاستخدام.

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ونظرًا لأن لا أحد قد يحب أن يحمل هذا الإكسسوار لساعتين أو ثلاث فمن الواجب أيضًا الانتباه لسرعة الشحن. إن كان هاتفك الذكي يدعم الشحن السريع فأنت بحاجة لبنك طاقة يدعم الشحن السريع هو الآخر.

وتعتبر تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0 هي الأكثر شيوعًا بين مصنعي البطاريات المحمولة عمومًا. إلى جانب Power Delivery وغيرها.

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عوامل إضافية

سبق وذكرنا أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند شراء أي بطارية محمولة جديدة. لكن هناك عوامل أخرى اختيارية قد يحتاج المستخدم للنظر إليها، وهي كالتالي: