طرحت شركة فيتبيت المملوكة لشركة جوجل ميزة الكشف عن الشخير والضوضاء لمالكي الساعات الذكية Sense و Versa 3.

وقامت الشركة أولاً بإطلاق تطبيق كشف الشخير التجريبي للساعة الذكية Versa 2. وتم بعد ذلك رصد هذه الميزة في التعليمات البرمجية لتحديث Fitbit 3.42 في شهر مايو.

وعند تشغيل الميزة، تستخدم الميكروفون في بعض ساعات الشركة الذكية لمراقبة الضوضاء الليلية. ويشمل ذلك الشخير بالإضافة إلى بيئتك.

ولتمكين هذه الميزة، يمكن لمالكي الساعات الذكية Sense و Versa 3 الذين لديهم اشتراك Fitbit Premium الانتقال إلى صفحة “Sleep” داخل تطبيق Fitbit.

ويجب أن يكون هناك خيار “التحقق من الشخير”، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول كيفية عمل الميزة.

وتقول الشاشة: يمكن للميكروفون الموجود في الساعة أثناء النوم مراقبة الضوضاء، بما في ذلك الشخير منك أو من شخص بجوارك.

وبالنسبة لما تراقب الميزة، تقول الشركة إنها تبحث عن شدة الصوت أو مدى ارتفاع صوت بيئتك وأحداث الشخير.

ويتم عرض أي بيانات في تقرير الشخير في تقريرك الصباحي. وفي قسم خاص بالخصوصية، تقول الشركة أيضًا إنه يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في الميزة وحذف بيانات الشخير والضوضاء.

وكالعادة، لا تهدف الميزة إلى تشخيص أو علاج أي حالة طبية. ويبدو أيضًا أن الميزة تستنزف البطارية. وتوصي الشركة بأن يكون لديك ما لا يقل عن 40 في المئة من البطارية قبل تفعيلها.

ويجب أن تضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن الميزة يتم طرحها للتو، فقد لا ترى الخيار على الفور. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت متاحة لمالكي Versa 2.

اقرأ أيضًا: Nora .. ابتكار جديد للقضاء على ظاهرة الشخير

فيتبيت تقدم ميزة الكشف عن الشخير والضوضاء

تتطلب الميزة ساعة ذكية مزودة بميكروفون مدمج، وهو ما يتوفر في Versa 2، وكان التطبيق التجريبي الأولي متوافقًا أيضًا مع الجهاز. ومع ذلك، نظرًا لأن الجهاز ليس الجيل الأحدث، فمن الممكن أن تحاول الشركة إقناع العملاء بالترقية.

يذكر أن فيتبيت ليست صانعة الساعات الذكية الوحيدة التي تختبر اكتشاف الشخير. إذ أطلقت سامسونج أيضًا الميزة في Galaxy Watch 4 التي تم إطلاقها مؤخرًا و Watch 4 Classic.

ومع ذلك، تعمل ميزة سامسونج بشكل مختلف قليلاً. ويتم تشغيل ميزة اكتشاف الشخير بواسطة Sleep Cycle، وتتطلب أيضًا من المستخدمين النوم مع توجيه الميكروفون إلى رؤوسهم. كما أنها تتيح لك الاستماع إلى المقتطفات المسجلة من الشخير.

وكانت فيتبيت من أوائل الشركات التي أدخلت تحليلًا متعمقًا للنوم ولا تزال تمتلك واحدة من أفضل منصات تتبع النوم التي يمكن ارتداؤها.

وتعمل الشركة أيضًا على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم لفترة طويلة. وذلك بالرغم من أننا لم نشهد أي تحديثات حديثة على هذا الصعيد.

اقرأ أيضًا: فيتبيت قد تضيف قريبًا ميزة الكشف عن الشخير إلى أجهزتها