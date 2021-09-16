طرق أخذ نسخة احتياطية من آيفون

تمتاز أجهزة آيفون بقدرتها على أخذ نسخة احتياطية بشكل مستمر من الهاتف، وذلك يعني أن النسخة تكون محدثة دائمًا.

وتحتاج إلى النسخة الاحتياطية من آيفون أو أي هاتف ذكي في عدة حالات وموافق، وتضم هذه الحالات تلف الهاتف أو ضياعه أو توقفه المفاجئ عن العمل.

لذلك يجب أن تعمل على أخذ نسخة احتياطية من الهاتف وأن تحافظ عليها في مكان آمن حتى تتمكن من استعادتها.

ويمكنك أخذ نسخة احتياطية من هواتف آيفون عبر إحدى الطرق التالية:

حفظ النسخة الاحتياطية في آيكلاود

يعتبر تخزين النسخة الاحتياطية في خدمة آيكلاود إحدى أفضل الطرق وأكثرها أمنًا لآيفون، حيث تستطيع استعادة النسخة في أي وقت.

ويمكنك أخذ نسخة احتياطية من جميع البيانات المخزنة في هاتفك، وتضم هذه البيانات الصور والمقاطع والمحادثات وأرقام الهاتف.

وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بآيفون، وبعد ذلك اضغط على صورتك الموجودة أعلى الشاشة.

ومن ثم اختر خدمات آيكلاود، وتوجه إلى إدارة التخزين الاحتياطية في آيكلاود.

ويمكنك عبر هذا الاختيار التحكم في كل البيانات التي يتم نسخها احتياطيًا لآيكلاود، بالإضافة لأخذ نسخة احتياطية مباشرةً.

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تخزين نسخة آيفون الاحتياطية في حاسوبك

تستطيع الاعتماد على هذه الطريقة في حالة كانت مساحة التخزين الخاصة بك في آيكلاود صغيرة.

أو كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة احتياطية مغلقة من النظام بدلًا من مفردة لكل تطبيق بمفرده.

وتستطيع أخذ النسخة الاحتياطية عبر تطبيق iTunes لحواسيب ويندوز أو عبر النظام مباشرةً في أجهزة ماك.

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أخذ نسخة آيفون الاحتياطية عبر ويندوز

توجه إلى تطبيق iTunes، ومن ثم اضغط على علامة الهاتف الموجودة أعلى التطبيق.

ويقوم هذا الاختيار بنقلك إلى نافذة التحكم في الهاتف، وتستطيع عبر هذه النافذة اختيار مكان النسخة الاحتياطية.

ويمكنك الضغط على اختيار أخذ نسخة احتياطية الآن لتبدأ بأخذ النسخة الاحتياطية من الهاتف أو الضغط على استعادة النسخة الاحتياطية لتستعيد نسخة قديمة.

ويمكنك استخدام تطبيق iTunes أيضًا لنقل البيانات بين هاتفك القديم والجديد بسهولة وعبر ضغطة زر واحدة.

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أخذ نسخة احتياطية عبر نظام ماك

يمكنك استخدام نظام ماك مباشرةً لأخذ نسخة احتياطية دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات خارجية مثل iTunes.

وتستطيع القيام بذلك عبر توصيل هاتفك مباشرةً بالحاسوب، ومن ثم الضغط على علامة الهاتف في تطبيق مستكشف الملفات الخاص بالنظام.

وتستطيع أخذ نسخة احتياطية من الهاتف واستعادة النسخة الاحتياطية عبر الجزء المظلل باللون الأحمر.

ويمكنك أيضًا التحكم في مكان تخزين النسخ الاحتياطية في حاسوبك عبر الاختيار نفسه.

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