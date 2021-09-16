قالت منصة إنستاجرام إنها تبحث عن طرق جديدة لثني المستخدمين عن التركيز على المظهر الجسدي بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن باحثي شركة فيسبوك اكتشفوا مرارًا وتكرارًا أن منصة مشاركة الصور ضارة للفتيات المراهقات.

وذكرت الصحيفة أن الباحثين في شركة فيسبوك أجروا دراسات على مدى السنوات الثلاث الماضية حول كيفية تأثير التطبيق في ملايين المستخدمين الشباب.

ويظهر البحث أن المنصة يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العقلية، خاصة بين الفتيات المراهقات. وغالبًا ما قلل المسؤولون التنفيذيون في الشركة الأم من شأن مخاوف الصحة العقلية في الأماكن العامة.

وكتبت كارينا نيوتن، رئيسة السياسة العامة في إنستاجرام، في بيان أشارت فيه إلى مقال الصحيفة أنه في حين أن إنستاجرام يمكن أن تكون مكانًا يعيش فيه الأشخاص تجارب سلبية، فإن التطبيق يعطي أيضًا صوتًا للأشخاص المهمشين ويساعد الأصدقاء والعائلة على البقاء على اتصال.

وقالت نيوتن إن البحث الداخلي لفيسبوك أظهر التزام الشركة بفهم القضايا المعقدة والصعبة التي قد يواجهها الشباب، ويوضح كل العمل الذي نقوم به لمساعدة أولئك الذين يعانون من هذه المشكلات.

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إنستاجرام تريد حل مشكلة تأثيرها الضار في الشباب

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. خلص باحثو فيسبوك إلى أن بعض المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية للمراهقين كانت خاصة بإنستاجرام. وليس وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقارنة الاجتماعية.

وأوضحت نيوتن أن إنستاجرام تركز بشكل متزايد على معالجة المقارنة الاجتماعية السلبية وصورة الجسد السلبية.

وتتمثل إحدى الأفكار في حث المستخدمين على النظر في مواضيع مختلفة عندما يشاهدون محتوى من هذا النوع بشكل متكرر.

وقالت: نحن متفائلون بحذر بأن هذه التنبيهات قد تساعد في توجيه الناس نحو المحتوى الذي يلهمهم. ويغير إلى حد أكبر ثقافة إنستاجرام التي تركز على مظهر الناس.

وأكدت فيسبوك في شهر يوليو أنها تمضي قدمًا في خطط إنشاء إنستاجرام للأطفال دون سن 13 عامًا. وذلك بالرغم من المعارضة الكبيرة من الآباء والمشرعين في واشنطن.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال إن تقرير الصحيفة يوضح أن فيسبوك عرفت منذ سنوات بتأثير إنستاجرام الضار في الشباب، ورفضت تحذيرات موظفيها لصالح النمو.

ويضغط المشرعون على فيسبوك للتخلي عن خططها لبناء نسخة من تطبيق مشاركة الصور للأطفال. ويطالبونها بمشاركة الأبحاث حول كيفية تأثير المنصة في المستخدمين المراهقين.

كما قال اثنان من كبار المشرعين في لجنة مجلس الشيوخ التجارية بشأن حماية المستهلك إنهما يجران تحقيقًا بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك كانت على دراية بالضرر الذي يمكن أن تسببه منصة مشاركة الصور للفتيات المراهقات.

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