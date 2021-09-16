أفضل ألعاب MOBA للهواتف الذكية

يعتبر تصنيف ألعاب MOBA واحدًا من أهم تصنيفات الألعاب على الإطلاق. ومصطلح MOBA هو اختصار لعبارة طويلة تعني “ساحة معركة متعددة الأطراف على الإنترنت”.

وبالتالي فجميع الألعاب ضمن هذا التصنيف هي ألعاب تعتمد على المعارك والحروب. وهي التي تدور ضمن خريطة محدودة المساحة. وضمن هذه الخريطة يحمي اللاعب قاعدته بجانب عدد من اللاعبين الآخرين من ناحية، ويعمل على الهجوم على قاعدة العدو وتحطيمها من ناحية أخرى.

وتعتبر منصة الحاسب الشخصي هي المنصة الرئيسية لألعاب MOBA بينما لا يحفل بها لاعبي بلاي ستيشن أو إكس بوكس. لكن منصة الهاتف الذكي قد أثبتت جدارتها في هذا التصنيف، وأشهر ألعاب هذا التصنيف على الإطلاق هي ألعاب LOL و DOTA.

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ألعاب MOBA للهواتف الذكية

يمكن تحميل جميع الألعاب في هذه القائمة مجانًا، وفي واقع الحال فمعظم – إن لم يكن كل – ألعاب هذا التصنيف مجانية تمامًا، إلا أن بعضها يضم مشتريات داخلية.

1– لعبة League of Legends: Wild Rift

حققت لعبة Wild Rift نجاحًا كبيرًا منذ تم إطلاقها لمنصة الهواتف الذكية. وهي لعبة مبنية على لعبة League of Legends (LOL) الأصلية على منصة الحاسب الشخصي. وتوفر اللعبة تجربة لعب أصلية مناسبة لجميع لاعبي MOBA وكذلك مناسبة للمبتدئين، مع رسومات مميزة.

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2– لعبة Marvel Realm of Champions

جذبت هذه اللعبة شريحة كبيرة جدًا من اللاعبين، نظرًا لأنها تقدم تجربة لعب متكاملة ضمن هذا التصنيف وفي نفس الوقت تعتمد على عالم مارفل السينمائي. وضمن تجربة اللعب يمكن للمستخدمين اللعب بشخصيات مارفل بحرية في ظل وجود رسومات عالية الجودة.

3– لعبة Vainglory MOBA

تعتبر لعبة Vainglory بدون شك واحدة من أبرز ألعاب MOBA على الإطلاق للهواتف الذكية. وتضم اللعبة رسومات ممتازة، إلى جانب أنها تضم إضافات مميزة نادرًا ما تتواجد في ألعاب هذا التصنيف.

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4– لعبة Arena of Valor

حققت لعبة Arena of Valor والتي تعرف اختصارًا باسم AoV نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وهي تأتي من تطوير شركة Tencent الغنية عن التعريف. إلا أن شهرة اللعبة ونجاحها قد انخفضا بعد إطلاق لعبة League of Legends: Wild Rift نظرًا أنها كانت تحاكي نفس تجربة اللعب. إلا أن ملايين اللاعبين مازالوا متمسكين بها.

5– لعبة Mobile Legends

عانت هذه اللعبة من نفس مشكلة اللعبة السابقة، حيث تأثرت كثيرًا بعد إصدار لعبة Wild Rift. لكنها لاتزال جذابة إلى اللاعبين الجدد. وتقدم اللعبة رسومات ممتازة ومجتمع نشط من اللاعبين. ويميزها أنها تضم قدرات ذكاء اصطناعي مرتفعة. ومن المثير للاهتمام حولها هو أن الذكاء الاصطناعي يقوم بحل محل اللاعب في حالة انقطع اتصاله بالإنترنت اثناء اللعب.

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6– لعبة Heroes of Order & Chaos

تعتبر لعبة Heroes of Order & Chaos من أشهر ألعاب الهواتف الذكية على الإطلاق. نظرًا لأنها متاحة منذ سنوات طويلة، وهي تأتي من تطوير شركة Gameloft الشهيرة في عالم ألعاب الهواتف الذكية. وهي تقدم تجربة MOBA ممتازة وقد حصلت على إعادة تصميم في الفترة الأخيرة.