أفضل ألعاب تقمص الأدوار RPG للهواتف الذكية

تتوفر ألعاب الفيديو ضمن تصنيفات كثيرة جدًا، لكن تصنيف RPG يعد من أبرز هذه التصنيفات. حيث إنه يأخذ اللاعب في رحلة تمتد لساعات طويلة ليتعرف على العالم ومحتوياته، وبطبيعة الحال فإن الألعاب ضمن تصنيف RPG هي الأخرى تختلف عن بعضها البعض.

وكما يظهر من اسمها، ألعاب RPG – Role Playing Game أو تقمص الأدوار بالعربية تتيح للاعب أن يلعب من منظور بطل اللعبة وأن يتقمص دوره، وعادةً ما تضم هذه الألعاب عناصر معقدة نسبيًا لكنها مسلية إلى حد بعيد.

ونظرًا للتطور الكبير في مواصفات الهواتف الذكية. فقد أصبحت قادرة على تحمل ألعاب برسومات مميزة وبيئات وخرائط ضخمة. ونعرض عليكم في هذا المقال أفضل الألعاب المتاحة للهواتف الذكية ضمن هذا التصنيف.

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ألعاب تقمص الأدوار RPG للهواتف الذكية

1– لعبة Star Wars: Knights of the Old Republic 2

جذبت هذه اللعبة عددًا كبيرًا من اللاعبين حول العالم، وذلك لأنها مرتبطة بعالم حرب النجوم السينمائي. وتعرف اللعبة اختصارًا باسم KOTOR 2 وهي تأتي لإعادة إحياء هذا النوع من الألعاب لمنصة الهواتف الذكية.

2– لعبة Neverwinter Nights

تقدم هذه اللعبة نفس مستوى اللعبة السابق ذكرها. لكن بدلًا من خلفية الخيال العلمي في ألعاب حرب النجوم فهذه اللعبة تقدم تجربة خيالية ظلامية إلى حد كبير وهي تعيد إحياء واحدة من ألعاب Bioware البارزة وهي Beamdog.

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3– لعبة RPG اليابانية Dragon Quest VIII

يوجد تصنيف فرعي من تصنيف RPG الرئيسي وهو JRPG. وحرف J يشير إلى Japan. وذلك لأن هذا التصنيف يقدم تجربة تقمص أدوار لكن بخلفية يابانية. وتعتبر لعبة Dragon Quest VIII واحدة من أبرز ألعاب هذا التصنيف عمومًا وتأتي من تطوير Square Enix.

4– لعبة RPG اليابانية Chrono Trigger

تعتبر لعبة Chrono Trigger واحدة من أبرز ألعاب تقمص الأدوار اليابانية على الإطلاق. كما أنها قد توفرت لمنصات أخرى في السنوات السابقة.

5– لعبة Another Eden الحصرية

تعرف لعبة Another Eden بأنها لعبة RPG الحصرية لمنصة الهواتف الذكية. وهي تقع ضمن التصنيف الياباني أيضًا. كذلك فهي من تطوير مطوري لعبة Chrono Trigger لذلك فهي تستحق التجربة بشكل عام.

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6– لعبة The Elder Scrolls: Blades

تعرف سلسلة ألعاب The Elder Scrolls بنجاحها الكبير على جميع المنصات. خصوصًا إصدار Skyrim. ولذلك فإن إصدار Blades المخصص للهواتف الذكية قد حقق نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.