أفضل ألعاب تقمص الأدوار RPG للهواتف الذكية

تتوفر ألعاب الفيديو ضمن تصنيفات كثيرة جدًا، لكن تصنيف RPG يعد من أبرز هذه التصنيفات. حيث إنه يأخذ اللاعب في رحلة تمتد لساعات طويلة ليتعرف على العالم ومحتوياته، وبطبيعة الحال فإن الألعاب ضمن تصنيف RPG هي الأخرى تختلف عن بعضها البعض.

وكما يظهر من اسمها، ألعاب RPG – Role Playing Game أو تقمص الأدوار بالعربية تتيح للاعب أن يلعب من منظور بطل اللعبة وأن يتقمص دوره، وعادةً ما تضم هذه الألعاب عناصر معقدة نسبيًا لكنها مسلية إلى حد بعيد.

ونظرًا للتطور الكبير في مواصفات الهواتف الذكية. فقد أصبحت قادرة على تحمل ألعاب برسومات مميزة وبيئات وخرائط ضخمة. ونعرض عليكم في هذا المقال أفضل الألعاب المتاحة للهواتف الذكية ضمن هذا التصنيف.

1– لعبة Star Wars: Knights of the Old Republic 2