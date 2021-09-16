تتميز نماذج آيفون 13 من شركة آبل بدعم شريحة eSIM المزدوجة للمرة الأولى. وقدمت الشركة دعم شريحة eSIM عبر آيفون مع iPhone XR و iPhone XS في 2018. ومع ذلك، بينما يمكنك استخدام بطاقة SIM عادية و eSIM في وقت واحد، لم تكن هناك طريقة لاستخدام بطاقتي eSIM في وقت واحد.

وتتمتع الكثير من الهواتف الذكية بدعم eSIM لتمكين الخدمة الخلوية دون بطاقة SIM تقليدية. ولكن لخط واحد فقط، وما زلت بحاجة إلى بطاقة إذا كنت بحاجة إلى خطين.

وتم تأكيد القدرة الجديدة من قبل الشركة عبر صفحة ويب مواصفات تشكيلة آيفون 13. ومن الناحية النظرية، يمكنك استخدام دعم متعدد الخطوط دون الحاجة إلى استخدام بطاقة SIM فعلية.

وتقول الشركة إن نماذج آيفون 13 تدعم بطاقة SIM المزدوجة باستخدام كل من بطاقة SIM العادية و eSIM و Dual eSIM، كما تسميها الشركة.

نتيجة لذلك لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى بطاقة SIM فعلية إذا كانوا يرغبون في استخدام رقمين مختلفين على نفس الجهاز. ولكن بشرط أن يدعمها مشغل شبكة الجوال.

وفي حال قراءة صفحة الويب الخاصة بتشكيلة آيفون 12 أو الأجيال السابقة، فإنه يتم ذكر دعم بطاقة SIM المزدوجة فقط.

ولا يزال هناك دعم لبطاقة nano-SIM إذا كنت في حاجة إليها. ولم تذكر الشركة استخدام فتحة nano-SIM إلى جانب eSIMs المزدوجة.

اقرأ أيضًا: آبل تعلن نهاية عصر آيفون بسعة 64 جيجابايت

آيفون 13 من آبل يتميز بدعم eSIM المزدوج للمرة الأولى

تعتبر شريحة eSIM مثالية للسفر الدولي أو خطوط الأعمال أو الخدمة المدفوعة مسبقًا. وقد لا تحتاج أبدًا إلى زيارة متجر شركة اتصالات للحصول على بطاقة SIM.

وخلال الحدث، ذكرت آبل أيضًا أن نماذج آيفون 13 تدعم المزيد من نطاقات 5G، التي من شأنها تمكين الشبكة الجديدة الأسرع في المزيد من البلدان.

ونظرًا لاستخدام تنشيط eSIM للأجهزة المتصلة بشركة اتصالات عند الطلب، تكون هناك حاجة إلى اتصال بالشبكة اللاسلكية للإعداد.

وتبدأ الطلبات المسبقة لتشكيلة آيفون 13 الجديدة يوم الجمعة، 17 سبتمبر، مع الإطلاق الرسمي بعد أسبوع في 24 سبتمبر.

اقرأ أيضًا: آبل تعلن عن آيفون 13 مع كاميرا معاد تصميمها