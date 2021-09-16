آبل تحذف لوحة مفاتيح FlickType من متجرها بعد تقليدها

عقدت شركة آبل مؤتمرها بنجاح، وكشفت خلاله عن عدد من المنتجات الجديدة. وأهمها كانت سلسلة آيفون 13 الجديدة، إلى جانب إصدارات جديدة من حواسيب آيباد اللوحية، وصولًا إلى الإصدار الجيل السابع من ساعتها الذكية.

وقدم الجيل السابع من ساعة آبل الذكية ميزة هامة جدًا. وهي لوحة المفاتيح الكاملة، والتي تمكن المستخدم من كتابة رسائل كاملة كما لو كان يستخدم هاتفه الذكي.

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واستقبل المستخدمين هذه الخاصية بترحاب كبير نظرًا لأنها تفتح الطريق للساعات الذكية لتقدم تجربة استخدام أفضل. إلا أن ساعات الشركة الذكية كانت بالفعل تدعم خاصية لوحة المفاتيح من خلال تطبيق خارجي، وهو تطبيق FlickType.

وقد تضرر هذا التطبيق بشكل مباشر بعدما أضافت آبل لوحة المفاتيح بشكل مدمج لساعتها الذكية. حيث إن الشركة بدأت في رفض التحديثات للتطبيق إلى أن حظرت حذفت التطبيق من المتجر في النهاية.

ويُذكر أن مطوّر التطبيق، كوستا إلفثيريو، قد بدأ في تسليط الضوء على عدد كبير من التطبيقات المزيفة على متجر آب ستور.

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لوحة مفاتيح ساعة آبل

تزامن الكشف عن لوحة المفاتيح الجديدة للجيل السابع من الساعة مع حذف التطبيق من المتجر، ويرى إلفثيريو أن هذا لم يحدث بالصدفة، وقد أعلن على حسابه على تويتر أنه سيقاضي الشركة رسميًا.

ولا شك أن أفعال آبل غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وما حدث مع لوحة مفاتيح FlickType يمثل مخالفة واضحة لقانون المنافسة غير العادلة. وهو قانون يطبق في كاليفورنيا. وكما نعلم فمقر آبل الرئيسي يتواجد في هذه الولاية.

ولعل هذه ليست المرة الأولى التي “تقتبس” آبل فيها أفكار تطبيقات أخرى ضمن تطبيقاتها الخاصة. أو حتى تدمج خصائص هذه التطبيقات في نظاميّ iOS و iPadOS بشكل مباشر.

وكما هو معروف، لا يمكن لمطوري تطبيقات هواتف آيفون ولوحيات آيباد أن يتيحوا تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور. ولذلك فإن إزالة التطبيقات من متجر آب ستور تعد شهادة وفاة لها.

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ومنذ عدة أيام حكمت إحدى المحاكم الأمريكية بإجبار الشركة على السماح للمطورين بإضافة وسائل دفع خارجية بدلًا من الاعتماد على نظام المدفوعات الافتراضي والمدمج في التطبيقات والألعاب على متجر آب ستور.

وقد صدر ذلك الحكم في القضية التي تجمع بين آبل و Epic Games. وهي متعلقة أيضًا بأمور المنافسة والاحتكار. لذلك من غير المستبعد أن يربح المطوّر كوستا إلفثيريو قضيته ضد الشركة، إن كان جادًا في نيته إلى اللجوء للقضاء.

وكان تصرف آبل مع لوحة مفاتيح FlickType غريبًا إلى حد كبير. حيث إنه كان من الممكن للشركة أن تترك التطبيق كما هو لأن المستخدمين على أي حال سوف يفضلون استخدام لوحة مفاتيح watchOS المدمجة.

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