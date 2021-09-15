أعلنت شركة مايكروسوفت أن خدمة xCloud، المعروفة رسميًا باسم Xbox Cloud Gaming، و Xbox Remote Play متاحة الآن لكل شخص لديه تطبيق إكس بوكس عبر نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11.

وتم طرح هذه الميزات على جهاز الحاسب الشخصي لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر Xbox Insiders كإصدار تجريبي في الشهر الماضي. وكانت متوفرة عبر الهواتف لفترة من الوقت. ولكن أصبحت الآن متاحة رسميًا عبر الحاسب الشخصي.

ويمنحك ذلك خيارًا آخر للطريقة التي تريد اللعب بها، سواء كانت اللعبة تعمل عبر منصتك الشخصية للألعاب أو خوادم الشركة.

وتمثل هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتمكين اللعب عن بعد عبر جهاز الحاسب لمنصات Xbox Series X و Xbox Series S. وذلك بعد أن تمكن الأشخاص من بث ألعاب Xbox One إلى الحاسب الشخصي منذ عام 2015.

وأصبحت xCloud، التي تبدو مناسبة بشكل طبيعي لأجهزة الحاسب التي لا تملك القدرة على تشغيل الألعاب بنفسها، متاحة عبر ويندوز منذ بضعة أشهر من خلال متصفحات الويب. ولكن الخدمة أصبحت متوفرة الآن كتطبيق أصلي. وذلك بدلاً من أن تقتصر على متصفح ويب عبر جهاز الحاسب.

ولا يزال استخدامها يتطلب ذراع تحكم تتصل عبر البلوتوث أو USB مع اشتراك في Xbox Game Pass Ultimate.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بالرغم من أن توفر Xbox Cloud Gaming عبر ويندوز لم يعد حصريًا لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر. ولكن مايكروسوفت لا تزال تصنف الخدمة نفسها على أنها تجريبية.

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مايكروسوفت تتيح xCloud رسميًا عبر ويندوز

تعد Xbox Remote Play أيضًا إضافة رائعة، حيث تتيح لك بث الألعاب من Xbox Series S أو Xbox Series X أو Xbox One إلى جهاز ويندوز الخاص بك.

وتقول الشركة إن الميزة متاحة إما عبر شبكتك المنزلية أو عن بعد عبر الإنترنت. وذلك بالرغم من أنك تحصل على أداء أفضل على الأرجح إذا كانت اللعبة تعمل محليًا على نفس الشبكة.

وأضافت الشركة بعض الميزات إلى Xbox Remote Play أيضًا. وتقول الشركة إنه يمكنك الآن بث الألعاب بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية. كما يمكنك لعب ألعاب مختارة من Xbox و Xbox 360.

ويوجد حاليًا 294 لعبة منصة متاحة عبر السحابة على Xbox Game Pass Ultimate، مقارنة بـ 115 لعبة عبر جهاز الحاسب. ويتضمن ذلك بعض ألعاب EA عبر عضوية EA Play المجمعة.

ويمثل التحديث خطوة أخرى إلى الأمام في هدف مايكروسوفت المتمثل في جلب الألعاب السحابية إلى أكبر عدد ممكن من الأجهزة.

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